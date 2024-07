Palmeiras projeta saídas e deixa porta aberta apenas para Gabigol

O Palmeiras pretende negociar dois jogadores para fechar seu elenco para o restante da temporada. A única exceção além desses negócios já previstos seria a contratação de Gabigol já nesta janela de transferência, mas a intenção do Alviverde é acertar um pré-contrato com o atacante para contar com ele a partir de janeiro de 2025.

O Palmeiras encaminhou a venda de Jhon Jhon para o RB Bragantino e negocia o empréstimo de Garcia para o futebol português. Ambos faziam partes dos planos no início da temporada, mas perderão espaço com as chegadas de Giay (lateral direito/meio-campista), Felipe Anderson (meia-atacante) e Maurício (meia-atacante).

Clube entende que já encerrou sua atuação no mercado de transferências. O Alviverde realizou as vendas e as contratações que tinha como objetivo. Para a defesa apostou em Naves e Vitor Reis, crias da base, ganhou opções do meio para frente com os reforços e o retorno de Dudu, e aguarda uma resposta de Gabigol para o futuro.

Palmeiras bateu investimento recorde para a temporada de 2024. São quase R$ 180 milhões gastos, valor quatro vezes maior do que a equipe gastou no ano passado.

Futebol europeu tem interesse em palmeirenses, mas diretoria não quer negociar mais nenhum atleta –Abel até fez apelo nas últimas coletivas de imprensa. Richard Ríos está muito valorizado pelo desempenho com a Colômbia na Copa América e recebeu sondagens da Espanha, Inglaterra e Itália. O lateral esquerdo Vanderlan também é cobiçado pelo futebol inglês.

O Palmeiras se vê blindado em ambos os casos pelas multas rescisórias consideradas bem altas.

A equipe de Abel Ferreira segue viva em todas as competições que disputa para o restante da temporada. Está a um ponto do líder Flamengo no Brasileirão, se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil e enfrenta o Botafogo nas oitavas da Copa Libertadores.

Como ficará o elenco do Palmeiras:

Goleiros – Marcelo Lomba, Mateus e Weverton

Zagueiros – Gustavo Gómez, Michel, Murilo, Naves e Vitor Reis

Laterais direitos – Giay, Marcos Rocha e Mayke

Laterais esquerdos – Caio Paulista, Piquerez e Vanderlan

Meio-campistas – Aníbal Moreno, Fabinho, Felipe Anderson, Gabriel Menino, Maurício, Raphael Veiga, Richard Ríos, Rômulo e Zé Rafael

Atacantes – Bruno Rodrigues, Dudu, Estêvão, Lázaro, Flaco López e Rony