Palmeiras prepara estreia de Vitor Roque para a semifinal do Paulistão

O jovem atacante Vitor Roque está previsto para desembarcar no Brasil entre domingo e segunda-feira, com sua chegada aguardada na Academia de Futebol do Palmeiras.

A recente classificação do Palmeiras para a semifinal do Campeonato Paulista, obtida no último sábado, abre a possibilidade para que a estreia do jogador de 20 anos ocorra já no próximo fim de semana. Embora o adversário ainda não tenha sido definido, a expectativa em torno da participação de Vitor Roque é alta, uma vez que ele já se encontra regularizado e inscrito na competição.

Com isso, o clube aguarda ansiosamente a chegada de seu mais recente reforço, que terá a oportunidade de iniciar os treinamentos na Academia de Futebol e interagir pela primeira vez com seus novos colegas de equipe.

A previsão é que Vitor Roque comece os treinos na terça-feira, pois o técnico Abel Ferreira deve conceder dois dias de folga ao elenco após a vitória sobre o São Bernardo. O atacante deverá aterrissar no aeroporto de Guarulhos entre a noite de domingo e a madrugada da segunda-feira.

O Palmeiras tem tratado a situação com discrição, visando evitar aglomerações tanto de torcedores quanto da imprensa no aeroporto durante a chegada do atleta.

Abel Ferreira já delineou estratégias para integrar Vitor Roque ao time. Em suas declarações, destacou as características do jogador: “Ele possui um perfil diferente em comparação aos jogadores Lopez e Thalys. É rápido, tem habilidade para atacar em profundidade e é forte apesar da estatura. Já vimos o que ele pode oferecer. Não estamos apenas falando sobre o nome ou o valor investido; trata-se de um jovem talento que o Palmeiras adquiriu com uma visão futura de valorização nos próximos anos. Acreditamos que este é o momento ideal para ele e para nós“, afirmou.

Atualmente, Flaco López ocupa a posição de centroavante titular e marcou um dos gols na partida contra o São Bernardo. Contudo, sua performance tem sido irregular desde o início da temporada.