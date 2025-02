Palmeiras pode ser eliminado do Paulistão se não vencer o Botafogo-SP

O Palmeiras jogará sua vida na noite desta quinta-feira (20). A equipe de Abel Ferreira enfrenta o Botafogo-SP às 19h30, no Allianz Parque, e precisa da vitória para não ser eliminada de forma precoce no Campeonato Paulista.

Em situação crítica, o Verdão integra o grupo D do Paulistão, ao lado de São Bernardo, Ponte Preta e Velo Clube. O Alviverde tem 17 pontos, contra os 22 do Bernô e da Macaca. Caso perca ou empate, o Palmeiras não alcançaria seus concorrentes e estaria matematicamente desclassificado. Se vencer, vai a 20 pontos e ainda não dependeria apenas de si na última rodada.

A vitória da Ponte na noite da última quarta-feira (19) diante do São Paulo, no MorumBIS, deixou a equipe de Campinas confortável na tabela. O Tricolor saiu na frente, resultado que até então estava ajudando o rival da Barra Funda, mas levou a virada em cerca de 10 minutos no segundo tempo.

Em um cenário em que o Palmeiras vença o Botafogo hoje e ganhe do Mirassol fora na última rodada, a Ponte Preta precisaria derrotar o Bragantino em casa. Em caso de empate da Macaca, o Verdão assumiria a segunda colocação por conta do saldo de gols. Já no caso do São Bernardo, que tem sete vitórias, pode até empatar que garante sua vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Além do vexame de ficar de fora da fase eliminatória do Paulistão, o Palmeiras também pode ficar sem vaga na Copa do Brasil de 2026. Após o Estadual, os caminhos para o Alviverde se garantir no torneio seriam: