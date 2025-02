Leila Pereira comenta frustrações nas negociações por reforços no Palmeiras

O Palmeiras, em busca de reforçar seu elenco para a temporada, iniciou o ano com grandes expectativas no mercado de transferências. O clube alviverde investiu significativamente na contratação de jogadores renomados, mas ao longo do tempo, as negociações frustradas geraram descontentamento entre os torcedores. Em uma recente entrevista, Leila Pereira, presidente do clube, abordou as dificuldades enfrentadas durante essas tratativas.

Durante um evento voltado a empresários do banco digital associado ao Palmeiras, Leila expressou seu arrependimento por ter revelado os nomes de atletas que estavam sendo considerados para contratação. Ela destacou a falta de compromisso e transparência que permeia o futebol, citando o caso de Claudinho, que, após negociações avançadas com o Verdão, optou por se transferir para o Al-Sadd.

“Eu lamento ter divulgado os nomes anteriormente, pois sou uma pessoa direta e objetiva. Às vezes, essa sinceridade pode ser um obstáculo. Quando dou minha palavra, cumpro; entretanto, muitos atletas apenas formalizam acordos verbais. É frustrante perceber que, em um curto espaço de tempo, um acordo verbal pode se desmoronar”, afirmou a mandatária.

Palmeiras mira novos reforços até o fechamento da janela

A presidente enfatizou que o processo de fechamento de contratos exige tempo e que nem sempre é possível assinar imediatamente. “Um acordo verbal é apenas o primeiro passo; depois disso, toda a documentação precisa ser preparada para formalizar a transação. Não é aceitável que em dois dias uma palavra perca seu valor”, complementou Leila.

Nesta janela de transferências, o Palmeiras visou contratações significativas como Claudinho e Andreas Pereira, além de Matheus Pereira. No entanto, diante das dificuldades nas negociações com esses atletas, a diretoria optou por jogadores menos conhecidos como Emiliano Martínez e Bruno Fuchs. Além disso, Leila revelou que as conversas com o zagueiro Micael, do Houston Dynamo, estão em fase avançada.

Apesar dos desafios enfrentados até agora, Leila Pereira reafirmou seu compromisso em buscar novos jogadores até o encerramento da janela de transferências. “A procura é constante; quando encontramos um atleta desejado, muitas vezes o clube não está disposto a liberá-lo ou o próprio jogador prefere não retornar ao Brasil. A situação não é tão simples como muitos torcedores podem imaginar”, disse ela.

Por fim, a presidente ressaltou que quatro contratações relevantes já foram realizadas neste ano e que continuará lutando para fortalecer ainda mais o elenco palmeirense até o fechamento da janela. “Estou sempre em busca do melhor para o Palmeiras e trabalharemos arduamente para trazer mais talentos para nosso time”, concluiu Leila Pereira.