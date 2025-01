Leila projeta Estêvão como melhor do mundo e nega a volta de Endrick ao Palmeiras

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, compartilhou suas perspectivas sobre o futuro de dois dos jovens talentos mais promissores do clube, Estêvão e Endrick, em uma entrevista ao portal The Athletic. Durante a conversa, Leila expressou sua confiança de que Estêvão será reconhecido como o melhor jogador do mundo no futuro, além de defender a adequação de Endrick ao Real Madrid.

Leila destacou as qualidades excepcionais de Estêvão, que se prepara para transferir-se ao Chelsea após o Super Mundial de Clubes. A dirigente acredita que o jogador de 17 anos tem um grande potencial para se destacar na Europa e receberá homenagens significativas em sua carreira.

Referente a Endrick, que ainda está em processo de adaptação no Real Madrid, Leila Pereira descartou qualquer possibilidade de retorno do atleta ao Palmeiras. Com menos de seis meses no clube espanhol, Endrick está passando por uma fase esperada de adaptação. Ele se juntou ao time merengue em julho, logo após completar 18 anos.

A presidente também recordou uma conversa com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que fez uma comparação entre Endrick e Pelé. Leila revelou ter moderado essa comparação, ressaltando a singularidade do ícone brasileiro. O encontro entre Leila e Pérez ocorreu durante um amistoso entre Brasil e Espanha no Santiago Bernabéu, onde Endrick teve a oportunidade de deixar sua marca.

“Estêvão é um espetáculo de jogador. Se já está pronto para a Premier League? Isso cabe ao Chelsea decidir, mas eu tenho certeza que um dia ele será eleito o melhor jogador do mundo“, afirmou Leila. Em relação a Endrick, ela enfatizou: “Nós já previmos esse período de adaptação na Espanha. Ele é muito jovem e é difícil para qualquer garoto sair do Brasil e se adaptar imediatamente. No entanto, ele é determinado e focado; estou certa de que ele brilhará no Real Madrid.“

Sobre o retorno de Endrick ao Palmeiras, Leila foi clara: “Nunca discutimos essa possibilidade. Para algo assim ocorrer, precisa ser benéfico para todas as partes envolvidas: Palmeiras, jogador e Real Madrid. O retorno não foi cogitado porque sua adaptação era previsível. Tenho certeza de que ele será muito feliz no Real Madrid.“

Leila Pereira reafirmou seu otimismo em relação ao futuro dos jovens talentos, assegurando que ambos têm grandes trajetórias pela frente.