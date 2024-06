Super Mundial pode fazer europeus terem ‘temporada brasileira’

O Super Mundial de 2025 promete “inflar” a temporada 2024/2025 dos 12 clubes europeus participantes. O Real Madrid, por exemplo, pode chegar a 72 jogos na temporada caso chegue em todas as finais, enquanto o Manchester City pode chegar a impressionantes 75.

O City é o europeu com chance de ter a maior “maratona”. O clube disputa o Mundial de Clubes, a Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra.

Chelsea e Real Madrid também podem ultrapassar os 70 jogos. A dupla chegaria a 72 partidas. O time merengue, porém, pode diminuir a quantidade caso não dispute os play-offs da Liga dos Campeões.

Por outro lado, Bayern de Munique e Borussia Dortmund seriam os times com menos partidas. A dupla pode chegar a até 64 partidas na temporada 2024/2025.

Inter de Milão, Juventus, Porto, Atlético de Madri, Benfica, PSG e RB Salzburg completam a lista de europeus classificados.

QUANTOS JOGOS OS EUROPEUS PODEM FAZER NA TEMPORADA 2024/2025

Manchester City – 75

Chelsea – 72

Real Madrid – 72

Inter de Milão – 69

Juventus – 69

Porto – 69

Atlético de Madri – 68

Benfica – 68

RB Salzburg – 66

PSG – 65

Bayern de Munique – 64

Borussia Dortmund – 64

VEJA OS CLASSIFICADOS PARA O SUPER MUNDIAL

América do Sul

Palmeiras (Brasil) – campeão da Libertadores 2021

Flamengo (Brasil) – campeão da Libertadores 2022

Fluminense (Brasil) – campeões da Libertadores 2023

River Plate (Argentina) – via ranking da Conmebol

Europa

Chelsea (Inglaterra) – campeão da Champions League 2020/2021Real Madrid (Espanha) – campeão da Champions League 2021/2022Manchester City (Inglaterra) – campeão da Champions League 2022/2023Bayern de Munique (Alemanha) – via ranking da EuropaBorussia Dortmund (Alemanha) – via ranking da EuropaParis Saint-Germain (França) – via ranking da EuropaInter de Milão (Itália) – via ranking da EuropaPorto (Portugal) – via ranking da EuropaBenfica (Portugal) – via ranking da EuropaJuventus (Itália) – via ranking da EuropaAtlético de Madri (Espanha) – via ranking da EuropaRB Salzburg (Áustria) – via ranking da Europa

Ásia

Al-Hilal (Arábia Saudita) – campeão da Champions League da Ásia de 2021/22Urawa Red Diamonds (Japão) – campeão da Champions League da Ásia de 2022/23Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) – ranking asiáticoAl Ain (Emirados Árabes Unidos) – campeão da Champions League da Ásia de 2023/24

África

Al Ahly (Egito) – campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos) – campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Espérance (Tunísia) – ranking africano

Mamelodi Sundowns (África do Sul) – ranking africano

América do Norte, Central e Caribe

Monterrey (México) – campeão da Concachampions de 2021Seattle Sounders (Estados Unidos) – campeão da Concachampions de 2022León (México) – campeão da Concachampions de 2023Pachuca (México) – campeão da Concachampions de 2024

Oceania

Auckland City (Nova Zelândia) – campeão da Champions League da Oceania mais bem ranqueado.