Palmeiras se prepara para duelo decisivo contra Botafogo-SP no Campeonato Paulista

O Palmeiras se encontra em ritmo intenso de preparação para um confronto considerado crucial no Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o elenco alviverde finalizou os treinos que antecedem a partida contra o Botafogo-SP, marcada para ocorrer nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

No centro de treinamento da Academia de Futebol, os jogadores participaram de um exercício focado em posicionamento, explorando diversas opções de movimentação e jogadas estratégicas. Após essa atividade, o grupo ainda teve a oportunidade de praticar em um jogo reduzido com 11 atletas de cada lado, visando aprimorar a entrosagem e a dinâmica em campo.

Para o embate contra o Botafogo-SP, o Palmeiras enfrentará a ausência de jogadores-chave. O meia-atacante Maurício não poderá atuar devido a uma luxação no ombro direito, enquanto o zagueiro Gustavo Gómez está fora em virtude de uma lesão muscular na coxa esquerda. Além deles, Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita, e Bruno Rodrigues, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, também são desfalques confirmados.

Com esses desafios, o técnico do Palmeiras terá que ajustar sua estratégia para manter a competitividade da equipe neste importante jogo do Estadual.