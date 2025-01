Palmeiras encaminha venda de Rony para clube do Catar

O Palmeiras está próximo de concluir a transferência de Rony para o clube Al-Rayyan, clube no Catar. Nos últimos dias, as negociações progrediram consideravelmente, e o jogador deve ser autorizado a viajar para finalizar os últimos detalhes do acordo.

Os valores envolvidos na transação ainda não foram divulgados publicamente. A informação sobre a transferência foi inicialmente veiculada pelo portal Uol e posteriormente confirmada por outros veículos, como o ge. Em resposta a consultas, a assessoria do Palmeiras afirmou que não comenta sobre movimentações do mercado.

Se tudo ocorrer conforme o previsto, Rony será treinado por Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo. É importante ressaltar que o atacante ainda não participou de nenhuma partida na atual temporada pelo Palmeiras, que já havia dado sinal verde para que ele buscasse novos horizontes em sua carreira.

No Brasil, houve uma negociação inicial com o Fluminense, que chegou a um entendimento com o Palmeiras para a aquisição do jogador. No entanto, um impasse financeiro entre o atleta e o clube carioca impediu que o negócio fosse concretizado. O Santos também demonstrou interesse recentemente, mas as tratativas não avançaram.

Desde o início das conversas sobre uma possível transferência, a equipe de Rony sempre considerou favorável a ideia de jogar no exterior, almejando um salário mais atrativo do que aquele recebido atualmente no Verdão.

O Palmeiras possui 50% dos direitos econômicos do atleta, enquanto a outra metade é dividida entre o Athletico-PR e o próprio jogador.

Rony chegou ao Palmeiras em 2020 e acumulou um total de 283 partidas, contabilizando 70 gols e 27 assistências ao longo desse período. Durante sua trajetória com a camisa alviverde, ele conquistou 11 títulos.