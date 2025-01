Piquerez retorna ao Palmeiras após seis meses afastado

Após um empate decepcionante contra o RB Bragantino, ocorrido nesta terça-feira (28/01) no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista, os torcedores do Palmeiras têm motivos para renovar suas esperanças. O lateral-esquerdo Piquerez, que havia se afastado dos gramados por seis meses devido a uma cirurgia no joelho esquerdo, fez sua tão aguardada reestreia.

A última aparição de Piquerez foi em 17 de julho, quando o Palmeiras enfrentou o Botafogo e sofreu uma derrota por 1 a 0 na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante essa partida, o jogador sofreu um trauma no joelho, e a confirmação da necessidade de cirurgia veio dois dias depois, afastando-o das competições.

Disputa acirrada na lateral-esquerda

No período em que Piquerez ficou fora, o Palmeiras contou com Vanderlan, revelado nas categorias de base do clube, e Caio Paulista, contratado no início da temporada. Caio chegou a assumir a titularidade, jogando na maioria das partidas da última temporada, mas seu desempenho oscilou, levando-o a atuar apenas em alguns jogos recentes de 2024. Por sua vez, Vanderlan também não conseguiu garantir um espaço fixo na equipe.

Com o retorno de Piquerez, uma nova dinâmica se estabelece na disputa pela posição de lateral-esquerdo para a temporada de 2025. O técnico Abel Ferreira manifestou sua intenção de utilizar o Campeonato Paulista como uma oportunidade para avaliar e definir quem será o titular da lateral ao longo do ano. Essa situação indica que haverá uma competição acirrada entre os três jogadores.

Abel Ferreira analisa opções para a temporada

“Estamos esperando o Piquerez voltar para nos ajudar, porque ele certamente fará a diferença. Depois disso, teremos que escolher dois laterais entre os três que temos disponíveis”, afirmou Abel Ferreira.

Desde sua chegada ao Palmeiras em 2021, Piquerez sempre se destacou como uma peça fundamental na equipe. Agora, ele precisará demonstrar seu valor novamente e justificar sua posição como titular no esquema tático do treinador.