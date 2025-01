Palmeiras e Bragantino empatam em jogo marcado por protestos e presença de Klopp

Na noite de terça-feira (28), o Allianz Parque foi palco de um jogo que não atendeu às expectativas de torcedores e do diretor global da Red Bull, Jurgen Klopp. Palmeiras e Red Bull Bragantino empataram em 0 a 0, resultado que abre a quinta rodada do Campeonato Paulista.

Jurgen Klopp, conhecido mundialmente por seu trabalho no futebol europeu, esteve presente na partida para observar a estrutura do Bragantino, um dos clubes pertencentes ao grupo Red Bull. O treinador alemão acompanhou o confronto a partir de um camarote, mas deixou o estádio antes do apito final.

O HOMEM ESTÁ NA CASA!

Jürgen Klopp vai acompanhar Palmeiras e Red Bull Bragantino no Paulistão Sicredi!#PaulistãoSicrediÉDoBrasil

📷Léo Sguaçabia/Ag.Paulistão pic.twitter.com/TI6l2vEugU — Paulistão (@Paulistao) January 28, 2025

A equipe palmeirense teve uma atuação abaixo do esperado. O goleiro Weverton se destacou com duas defesas importantes no primeiro tempo, evitando que o Bragantino abrisse o placar. Contudo, o Verdão quase garantiu a vitória no último lance da partida, quando Allan acertou a trave e Estêvão perdeu a chance de marcar em um rebote com o gol vazio. Após o apito final, os jogadores da equipe alviverde foram recebidos com vaias pela torcida, especialmente após uma recente derrota para o Novorizontino.

Com este empate, o Palmeiras alcança oito pontos e permanece na segunda posição do Grupo D. A equipe pode ver o São Bernardo ampliar sua vantagem na liderança, já que o time do ABC somou nove pontos e tem um jogo agendado contra o Santos nesta quarta-feira (29). O Red Bull Bragantino, por sua vez, soma quatro pontos e ocupa a terceira posição no Grupo B.

A insatisfação entre os torcedores palmeirenses foi evidente durante a partida. No setor onde se encontra a organizada Mancha Alviverde, houve protestos contra a diretoria do clube. Os gritos de “Barros preguiçoso” e “Barros, fora do Verdão” foram entoados em referência ao diretor Anderson Barros. Essa manifestação gerou reações mistas entre os presentes, resultando em vaias àqueles que se juntaram ao protesto.

O Palmeiras terá nova oportunidade de buscar a vitória no próximo domingo (2), enfrentando o Guarani às 18h30 (horário de Brasília). O Bragantino jogará no dia anterior, sábado (1°), recebendo o Novorizontino às 19h30, ambos válidos pela sexta rodada do Paulistão.

Como foi o duelo?

Durante o jogo, o Palmeiras começou com dificuldades e teve sorte ao não sofrer gols na primeira etapa, devido às intervenções de Weverton. O time melhorou levemente na metade inicial da partida, mas ainda assim careceu de criatividade ofensiva. Cleiton, goleiro do Bragantino, teve pouco trabalho ao longo do confronto.

Na volta do intervalo, Abel Ferreira tentou mudar a dinâmica com as substituições de Raphael Veiga, Flaco López, Piquerez e Facundo Torres, mas sem sucesso. Assim como na primeira metade da partida, Weverton foi novamente a figura mais ativa da equipe palmeirense.