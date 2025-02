Palmeiras e Corinthians se enfrentam em clássico decisivo no Paulista

Na próxima quinta-feira, 6 de abril, Palmeiras e Corinthians se encontrarão em um dos clássicos mais aguardados do Campeonato Paulista. A partida está marcada para as 20h, no Allianz Parque, em São Paulo, e será transmitida ao vivo pela TNT Sports e Max.

O Palmeiras, que atualmente ocupa a terceira posição no grupo D, chega ao duelo após uma sequência de resultados mistos. A equipe treinada por Abel Ferreira sofreu uma derrota contra o Novorizontino, seguida por um empate com o Red Bull Bragantino. Contudo, os palmeirenses também conquistaram uma vitória expressiva sobre o Guarani, vencendo por 4 a 1. No contexto dos clássicos, a equipe alviverde já superou o Santos e busca manter um histórico positivo diante de seus rivais locais.

Provável escalação e expectativas para o duelo

Para este confronto, Abel Ferreira deve escalar a seguinte formação: Weverton no gol; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan na defesa; Aníbal Moreno e Richard Ríos no meio-campo; Maurício, Raphael Veiga, Estêvão e Flaco López compondo o ataque. Com um elenco talentoso e motivado, o Palmeiras tem como objetivo não apenas vencer o rival Corinthians, mas também solidificar sua posição na tabela do torneio.

Esse embate promete ser uma verdadeira batalha em campo, atraindo a atenção dos torcedores e da mídia esportiva. A rivalidade entre os dois times aumenta a expectativa para um espetáculo digno do futebol paulista.