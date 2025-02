Palmeiras goleia o Guarani pelo Paulistão com brilho de Estêvão

Neste domingo (2), o Palmeiras demonstrou sua força no Campeonato Paulista ao derrotar o Guarani por 4 a 1, em partida realizada no Estádio Brinco de Ouro, válida pela sexta rodada da competição.

Os gols do Alviverde foram marcados por Richard Ríos e Maurício antes do intervalo, seguidos por dois gols de Estêvão na segunda etapa. O Guarani conseguiu diminuir a desvantagem com um gol de Deni Júnior, que entrou como substituto.

5️⃣ JOGOS DE INVENCIBILIDADE CONTRA O GUARANI, 4️⃣ GOLS NA NOITE E 3️⃣ PONTOS NA TABELA! 😎



O #MaiorCampeãoDoBrasil vence e o fim de semana é alviverde! 💚



🏆 Guarani 1×4 Palmeiras

⚽ Ríos, Mauricio e Estêvão (2x) pic.twitter.com/e2Tm3ZS22E — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 2, 2025

Estêvão, uma das promessas do time palmeirense, teve sua primeira chance de balançar as redes nesta temporada e fez isso com um lindo gol de fora da área, consolidando sua participação decisiva na partida.

Com essa vitória, o Palmeiras alcançou 11 pontos e ocupa a segunda posição do Grupo D. Por outro lado, o Guarani permanece na vice-liderança do Grupo B, somando 7 pontos.

O Palmeiras se prepara para um grande desafio no próximo Dérbi, marcado para quinta-feira (6), às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O Guarani também terá um compromisso importante no mesmo dia, enfrentando o Água Santa em casa, às 19h30.

Análise da partida

Desde os primeiros minutos de jogo, o Palmeiras mostrou-se dominante sobre o Guarani. Sob a direção de Abel Ferreira, a equipe alviverde teve controle absoluto do meio de campo e aproveitou falhas defensivas do adversário para abrir o placar rapidamente, com dois gols antes dos 15 minutos iniciais. Embora o Guarani tenha tentado reagir e equilibrar as ações ofensivas, faltou-lhe eficácia para incomodar realmente o goleiro Weverton.

No segundo tempo, o Palmeiras diminuiu um pouco seu ritmo de jogo, mas Estêvão voltou a se destacar ao marcar mais dois gols. O Guarani até conseguiu pressionar em alguns momentos e descontou com Deni Júnior, porém não foi capaz de encontrar o último passe necessário para mudar o panorama da partida.