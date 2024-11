Palmeiras e Botafogo: reta final do Campeonato promete emoções intensas

Nesta terça-feira, 26 de novembro, o Allianz Parque será palco de um confronto decisivo entre os dois primeiros colocados do campeonato, Palmeiras e Botafogo, pela 36ª rodada. Com ambos os times empatados em 70 pontos, a equipe paulista leva vantagem devido ao maior número de vitórias: 21 contra 20 dos cariocas.

O Palmeiras está em posição favorável na busca pelo tricampeonato, precisando apenas de suas próprias forças para alcançar esse feito. Uma vitória nos três jogos restantes garantiria ao time 79 pontos, tornando impossível ser superado por qualquer adversário. Caso vença o Botafogo, o Palmeiras ficaria a apenas quatro pontos do título sem depender de critérios de desempate, mesmo que o Fortaleza vença suas partidas finais.

Se os paulistas atingirem 73 pontos vencendo o Botafogo, ainda terão a possibilidade de torcer para que o time carioca consiga no máximo dois pontos em seus últimos jogos e que Fortaleza, Internacional e Flamengo não ultrapassem a marca de 73. Na hipótese de chegarem a 72 pontos, precisarão que o Botafogo não vença suas partidas finais e que Fortaleza e Flamengo sofram dois tropeços cada, além de um revés do Internacional.

Já para alcançar o título com 71 pontos, o Palmeiras dependeria de uma combinação ainda mais improvável: três derrotas do Fortaleza e dois tropeços tanto do Botafogo quanto do Flamengo e Inter.

Do outro lado, o Botafogo também controla seu destino. Vencendo todas as partidas restantes, garantirá o título. Sete pontos nas próximas rodadas, desde que uma das vitórias seja contra o Palmeiras, também asseguram a conquista. Se somar seis ou menos pontos, tal como seu rival paulista, dependerá de resultados alheios.

Com 73 pontos alcançados após uma vitória sobre o Palmeiras, o Botafogo necessitará que os paulistas consigam no máximo dois pontos em suas partidas restantes e que Fortaleza, Inter e Flamengo não atinjam 74 pontos. Em caso de derrota para o Palmeiras, os cariocas precisarão superar uma diferença de três pontos nas duas últimas rodadas e contar com deslizes dos concorrentes diretos.

Ainda sonhando com a taça estão Fortaleza, Internacional e Flamengo. Contudo, suas esperanças estão condicionadas a uma série de resultados combinados favoráveis. O Internacional, atualmente em terceiro lugar com 65 pontos, teria que vencer todos os seus jogos para chegar a 74 pontos e esperar que o Palmeiras não ultrapasse essa marca devido ao critério de vitórias.

Para Fortaleza e Flamengo, o cenário é similar: precisam alcançar pontuações máximas nas rodadas finais e contar com quedas significativas dos líderes atuais. Fortaleza pode chegar até 76 pontos se vencer todas as suas partidas restantes; no entanto, precisaria também que o Palmeiras ficasse atrás nesse cenário devido ao critério de vitórias.

O Flamengo precisa somar quatro vitórias seguidas para atingir 74 pontos e ainda assim dependeria de resultados específicos envolvendo Palmeiras e Botafogo para ter chances reais ao título.

Assim sendo, esta reta final promete intensas emoções com diversos clubes na briga pela cobiçada taça do campeonato nacional.