Palestra sobre o câncer infantojuvenil alerta para importância do diagnóstico precoce

Falar sobre o câncer infantojuvenil não é uma das tarefas mais fáceis, mas segundo o oncopediatra, mestre e doutor pela USP, Dr. Jairo Cartum, é uma das mais importantes: “Conscientizar pais, professores e a comunidade sobre os sinais de alerta é essencial, pois o tumor se multiplica muito rápido na criança, em média, a cada 35 dias. Então, se conseguirmos tratar adequadamente em fase inicial, cura-se muito mais com muito menos sequelas”, explicou o médico, que também é docente responsável pela Oncologia Pediátrica do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC.

Entre os principais sintomas que devem servir de alerta aos pais para uma investigação médica mais cuidadosa estão: febre persistente por mais de dez dias, palidez e manchas roxas sem causa aparente, dor de cabeça persistente, vômitos frequentes pela manhã, aumento dos gânglios (íngua) no pescoço, virilha ou próximo aos ombros, inchaço e dor na barriga que não passa, tosse e falta de ar persistente, alteração nos movimentos dos olhos, mancha branca ou estrabismo. “Toda dor que persiste e piora na criança, mesmo depois de medicada, deve ser investigada”, alerta o médico.

As informações foram passadas pelo oncopediatra, Dr. Jairo Cartum, durante palestra gratuita realizada em São Bernardo do Campo/SP, no dia 15/02/2025, no Neo Hotel. O evento foi promovido pelo Big Riso (Programa de Responsabilidade Social da MBigucci que leva a risoterapia aos pacientes oncológicos nos hospitais), e reuniu educadores do ABC paulista e voluntários do Big Riso. O evento foi aberto pelo presidente da MBigucci, Milton Bigucci: “Fico muito feliz em apoiar esta iniciativa que é de grande importância para as crianças que estão no tratamento do câncer.”

A educadora e diretora escolar na rede municipal de ensino de São Bernardo do Campo, Thaís Bárbaro, que na ocasião representou o secretário municipal da área, prof. Júlio César Costa, ressaltou a importância de levar o tema a mais professores: “Nós, educadores, além de formarmos vidas, podemos ajudar também a salvar vidas, com acesso à informação.”

A coordenadora do Big Riso e diretora da MBigucci, Roberta Bigucci, também lembrou que 15 de fevereiro (data da palestra) é o Dia Internacional do Câncer Infantil: “Vamos fazer desta data um dia para mudarmos esta realidade, espalhando as informações sobre diagnóstico precoce que aprendemos hoje aqui. Se cada um de nós plantar esta sementinha, podemos ir bem mais longe.”

CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL REGIONAL DE CÂNCER INFANTIL – “Precisamos para o ABC Paulista e a Baixada Santista de um hospital pediátrico, nos moldes do GRAAC, para atendimento exclusivo do câncer infantojuvenil, pois tão importante quanto o diagnóstico precoce é ter um tratamento adequado, humanizado, com os equipamentos necessários e próximo ao paciente. Isso permite aumentar a taxa de cura”, destacou o oncopediatra, Dr. Jairo Cartum, que está à frente de uma campanha com a sociedade civil para a construção deste hospital.