Milton e Roberta Bigucci participam de evento com ministro Lewandowski

O presidente da MBigucci, Milton Bigucci, e a diretora administrativa da empresa, Roberta Bigucci, participaram nesta segunda-feira, 27/01, do primeiro Almoço Empresarial 2025 promovido pelo LIDE na capital paulista. Em pauta, a segurança pública como fator de paz social e estabilidade para o setor produtivo e desenvolvimento do país. O evento contou com palestra do ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Ricardo Lewandowski, além de falas do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, e do presidente do LIDE, João Dória.

Participação de autoridades e empresários

Exclusivo para filiados do LIDE, o almoço também contou com as presenças do secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, de empresários de vários segmentos da economia, além de autoridades das esferas nacional, estadual e municipal.

Conversa sobre o mercado imobiliário

Bigucci aproveitou a oportunidade para um bate-papo rápido sobre o mercado imobiliário com o ministro Lewandowski, a quem conhece há décadas, e com o ex-prefeito de São Bernardo, atual secretário municipal de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Orlando Morando.