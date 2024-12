Palco do Réveillon na Paulista será comandado pela musa do Carnaval de São Paulo Ivi Mesquita

Reconhecida por sua presença marcante no Carnaval, Ivi Mesquita que também é influenciadora e empresária, foi convidada para ser a mestre de cerimônias do Réveillon da Avenida Paulista, um dos maiores e mais tradicionais eventos de fim de ano do Brasil. A musa levará sua energia contagiante dos desfiles para o palco, celebrando a chegada de 2025 com muita positividade e samba no pé.

O evento promete ser um espetáculo surpreendente para os paulistanos e turistas que escolheram a capital paulista como destino para a virada e esse ano, será ainda mais especial com a participação da Ivi, que promete encantar o público com sua simpatia e carisma. Sua presença reforça a conexão entre a alegria do Carnaval e o espírito de renovação que marca a chegada do Ano Novo. Serão mais de 10 horas no palco, tornando inesquecível o último dia do ano de milhares de pessoas.

O grandioso palco de 32 metros de largura por 22 metros de altura, instalado entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, será o ponto da celebração com shows de grandes nomes da música, como Gloria Groove, MC Livinho, Bruno & Marrone, Roberta Miranda, Junior Lima, a escola de samba Mocidade Alegre e as apresentações gospel de Thalles Roberto e Renascer Praise. A contagem regressiva será comandada pela dupla sertaneja Bruno & Marrone, e o encerramento ficará por conta de Ivi Mesquita, Bio G3 e os DJs Vivian Marques e Gugu Reis.

“Será um momento único e de muita emoção, é uma honra dividir o palco com grandes artistas e estar à frente de um evento tão marcante que une pessoas de diferentes lugares e histórias para renovar energias, e celebrar a esperança de um ano melhor. Estou feliz e pronta para comemorar a chegada de 2025 com muita alegria, carinho e profissionalismo”, diz Ivi.

Ivi tem 25 anos de história no Carnaval, é conhecida por sua presença marcante no Anhembi e na Sapucaí, a empresária é musa da escola de samba do Vai-Vai e destaque da Unidos da Vila Isabel. Desfilou na avenida pela primeira vez aos 12 anos como integrante da ala que sua mãe conduzia na Leandro de Itaquera. Além de brilhar nos desfiles, também faz sucesso como empresária e influenciadora, representando marcas renomadas. Com espírito empreendedor, é proprietária da MIM Produções, empresa que promove eventos corporativos, sociais e culturais, e também viabiliza shows carnavalescos no Brasil e no exterior.

Programação:

16h30: Brenno e Matheus

17h40: Renascer Praise e Thalles Roberto

19h20: Júnior Lima

20h55: Gloria Groove

23h15: Bruno e Marrone

01h35: MC Livinho

03h45: Roberta Miranda

04h45: Escola de Samba Mocidade Alegre