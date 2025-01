Pagonejo Bão: Novo projeto de Alexandre Pires será gravado no dia 29 de janeiro

A capital da música sertaneja se prepara para receber um dos eventos mais aguardados do ano: a gravação do projeto “Pagonejo Bão”, de Alexandre Pires. O show acontecerá no dia 29 de janeiro, em Goiânia, e promete ser uma noite histórica, repleta de grandes emoções, participações especiais e muita música boa.

Diferente de seus projetos anteriores, “Pagonejo Bão” terá um setlist totalmente dedicado ao sertanejo, com interpretações de clássicos consagrados e canções inéditas que celebram a essência desse gênero tão amado no Brasil. Alexandre Pires, conhecido por sua versatilidade e carisma, promete surpreender o público ao mergulhar no universo sertanejo, sem perder o toque único de sua voz, presença de palco e o gingado do pagode, e vai homenagear artistas como Chitãozinho & Xororó, Marília Mendonça, Tião Carreiro & Pardinho e muitos outros.

Além disso, a noite contará com participações especiais de grandes estrelas do sertanejo, como Leonardo, Ana Castela, Lauana Prado, Murilo Huff, Matogrosso & Mathias, Léo Santana e Luiz Cláudio & Giuliano. Esses artistas se juntam a Alexandre Pires no palco para momentos inesquecíveis, com duetos emocionantes e interpretações marcantes que prometem conquistar o público.

“O Pagonejo Bão” é um projeto que nasceu do meu amor pela música sertaneja e da vontade de prestar uma homenagem a esse gênero tão rico. Goiânia é o lugar perfeito para dar início a essa jornada, e estou muito animado em dividir o palco com artistas incríveis nessa noite especial”, afirma Alexandre Pires.

Com uma superprodução e estrutura completa, o evento promete uma experiência inesquecível para o público, celebrando a união de gerações por meio da música.

Serviço:

Gravação “Pagonejo Bão” – Alexandre Pires

Data: 29 de janeiro de 2025

Local: Espaço Dois Ipês – Goiânia (GO)

Abertura dos portões: 19h00

Show: 21h00

Ingressos a partir de R$ 150,00

Vendas em: https://www.eventim.com.br/campaign/alexandrepires

Pontos de Venda Físico:

Flávio’s Calçados (Flamboyant)

Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, número 3300, Jardim Goiás

Telefone: (62)98409-6563

Flávio’s Calçados (Goiânia Shopping)

Endereço: Avenida T-10, número 1300, Setor Bueno

Telefone: (62)98409-6563

Segunda à Sábado: Das 10h00 às 22h00

Domingo: Das 14h00 às 20h00