Alexandre Pires anuncia Leonardo como atração surpresa do “Pagonejo Bão”

Reconhecido como um dos artistas mais versáteis e aclamados do Brasil, Alexandre Pires anunciou a gravação do projeto “Pagonejo Bão”, uma fusão entre o pagode e o sertanejo, dois dos gêneros mais populares do país. O show acontecerá no próximo dia 29 de janeiro, no Espaço Dois Ipês, em Goiânia, cidade considerada o coração do sertanejo nacional.

Com regravações e músicas inéditas, o projeto ganha mais um nome de peso, Leonardo se unirá à Ana Castela, Lauana Prado, Murilo Huff, Matogrosso & Mathias, Léo Santana e Luiz Cláudio & Giuliano em uma noite que vai ficar na história da música brasileira.

“Pagonejo Bão” é um desejo antigo de Alexandre Pires, que vai reunir sucessos que fazem parte da playlist de milhares de brasileiros e do repertório pessoal do cantor.

Com uma trajetória que acumula mais de 20 milhões de discos vendidos, turnês internacionais lotadas e mais de 35 anos de sucesso, Alexandre Pires se consolida como um artista inovador ao lançar o “Pagonejo Bão”. O projeto promete encantar tanto os fãs do pagode quanto os apaixonados pelo sertanejo, conectando diferentes públicos em uma experiência única e emocionante.

“Vai ser um momento único e muito especial pra mim e acredito que para os meus fãs também. Vou reunir no mesmo palco artistas que admiro, sou fã e também posso chamar de amigos, além de juntar duas grandes paixões na música, o meu pagode e a música sertaneja, que eu amo ouvir e cantar.” – declara Alexandre

Entre os dias 08 e 09 os fãs fervorosos terão a chance de fazer um pré cadastro que permitirá a compra antecipada no dia 10. As vendas para o público geral iniciam na sexta-feira, dia 10, a partir das 13h pelo site da Eventim.

SERVIÇO:

Gravação “Pagonejo Bão” – Alexandre Pires

Data: 29 de janeiro de 2025

Local: Espaço Dois Ipês – Goiânia (GO)

Abertura dos portões: 19h00

Show: 21h00

Ingressos a partir de R$ 150,00

Inscrições para Pré-Venda Exclusiva com prioridade de compra de 08 a 09/01 em https://www.eventim.com.br/alexandrepires

Vendas em https://www.eventim.com.br/alexandrepires

Pré-Venda Exclusiva: 10/01 às 10h00

Venda Geral: 10/01 à partir das 13h00

Pontos de Venda Física:

Flávio’s Calçados (Flamboyant)

Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, número 3300, Jardim Goiás

Telefone: (62)98409-6563

Flávio’s Calçados (Goiânia Shopping)

Endereço: Avenida T-10, número 1300, Setor Bueno

Telefone: (62)98409-6563

Segunda à Sábado: Das 10h00 às 22h00

Domingo: Das 14h00 às 20h00