PaGGodin de Léo Santana leva uma multidão ao Ibirapuera

No domingo, 20 de outubro, o PaGGodin de Léo Santana desembarcou em São Paulo, no Ibirapuera, e seu tempero baiano esquentou o clima frio e chuvoso da capital paulista, com um repertório recheado de sucessos e convidados pra lá de especiais.

Thiaguinho abriu a festa ao lado de Léo Santana e eles levaram o público ao delírio com canções como “Tá Vendo Aquela Lua”, “Em Busca da Minha Sorte” e “Falta Você”. MC Daniel desceu do palco e esbanjou todo seu carisma no meio o povo que vibrava a cada música. E Péricles encerrou a noite mostrando o porquê é considerado o Rei da Voz com hits como “Até Que Durou” e “Melhor eu Ir” cantados a plenos pulmões pela plateia.

Na plateia, a esposa do GG, a dançarina Lore Improta curtiu de pertinho, ao lado de nomes como Carol Peixinho e os ex-bbbs Lucas Pizane, Giovanna Lima e Larissa Santos. Lore ainda subiu ao palco e dançou, ao lado do gigante a canção “Rala Rala”, levando o público ao delírio.

Essa é a terceira edição do PaGGodin de Léo Santana que já passou pelo Rio de Janeiro, em agosto, e Salvador, em setembro. A próxima parada será dia 26 de outubro, em Recife.

Com uma vibe de fim de tarde, o “PaGGodin” mostra toda a versatilidade do GG, ao passear por diversos gêneros, colocando o tempero e o suingue baiano no ritmo carioca, trazendo uma mistura que promete colocar todo mundo para dançar.

O “PaGGodin” é fruto da parceria entre a Salvador Produções e a R2, de Brasília