Pacotes de pasta-base de cocaína são encontrados em navio no Porto de Santos

A Polícia Militar, por meio do 4° Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), apreendeu neste sábado (24) dezenas de pacotes com cocaína que estavam grudados no casco de um navio no Porto de Santos, na Baixada Santista.

A droga foi descoberta durante uma operação subaquática que teve início na sexta-feira, com o objetivo de identificar navios usados para o tráfico de drogas.

Policiais usaram um robô-submarino para monitorar navios atracados no Porto de Santos. Durante a inspeção o robô detectou objetos estranhos grudados no caso de um navio que tinha saído da Argentina e seguiria para a Espanha.

Divulgação/SSP

Mergulhadores do Comandos e Operações Especiais (COE) foram acionados e entraram nas galerias internas do casco do navio. Lá foram encontrados cinco invólucros, com 93 tabletes de cocaína. Até o momento foram apreendidos 114 quilos de pasta-base da droga.

A operação segue em andamento no Porto de Santos, com participação das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica de São Paulo, Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Polícia Federal e Receita Federal.