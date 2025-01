Paço Municipal de São Bernardo recebe revitalização e muda visual

Cartão postal de São Bernardo, o Paço Municipal começou a ser revitalizado na segunda-feira (13/1) e, com ações avançadas em todo o entorno, hoje já apresenta uma mudança completa no visual. O espaço passa por intervenções que vão desde a sinalização viária de solo a novo paisagismo, com poda de árvores, limpeza dos canteiros, pintura da pista de corrida e caminhada, além de reforço na iluminação pública.

O Paço Municipal de São Bernardo, situado na região central, é considerado um dos principais símbolos de representação da cidade, e de fácil acesso para a população.

“Estamos deixando toda a Esplanada mais iluminada, em parceria com a Secretaria Obras e Planejamento Estratégico, garantindo mais segurança para quem frequenta o local, além de deixar o Paço ainda mais bonito”, pontuou o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, Fernando Longo.

Desde o início de janeiro, a Esplanada do Paço se tornou, ainda mais, o ponto de encontro para moradores de São Bernardo e também das cidades vizinhas. O Programa Viva o Paço reforçou a vocação do local para a prática esportiva e cultural. Aos sábados e domingos, o local tem garantido à população mais um amplo espaço de lazer com infraestrutura diferenciada para toda família.

CIDADE LINDA DE VIVER – A atual gestão lançou, também no começo de janeiro, o Programa Cidade Linda de Viver, simbolizando a união entre urbanismo, meio ambiente e qualidade de vida, bem como promover o embelezamento da cidade. A ação consiste no plantio de flores em diversos pontos do município. Na Estrada dos Alvarengas, primeiro ponto contemplado, foram plantadas flores da espécie “Impatiens” em diversos locais.

O programa chegou nos últimos dias à Avenida Caminho do Mar, na região do Rudge Ramos. Por lá, as flores plantadas são da espécie SunPatiens, híbridas, mais resistentes às mudanças de temperatura.



Crédito:Gabriel Inamine/PMSBC

Crédito:Gabriel Inamine/PMSBC

Crédito:Gabriel Inamine/PMSBC