Roda Gigante é grande atração do Viva o Paço em São Bernardo

Uma roda gigante de 22 metros de altura será a atração principal do Programa Viva o Paço neste domingo (19/1) em São Bernardo. O equipamento, que está sendo montado na Esplanada do Paço (Praça Samuel Sabatini, 50, Centro), já chama a atenção do público pela magnitude, prometendo levar ainda mais diversão às famílias da cidade e da região.

A ação, coordenada pela Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo, se dá mediante parceria com a iniciativa privada, garantindo a novidade pelos próximos 50 dias. “Nosso objetivo é consolidar o Paço Municipal como um espaço do povo. A Roda Gigante remete à nossa infância, às férias na casa dos avós no Interior. É família. É a memória afetiva de cada um que passa de geração para geração. Tenho certeza que muitas crianças ainda não tiveram a experiência em andar em uma roda gigante e também queremos proporcionar esse momento a elas”, declarou a titular da pasta de Cultura e Juventude, Samara Dinis.

A Roda Gigante tem 16 cabines, com quatro lugares cada, sendo que uma é adaptada para PCDs (Pessoas com Deficiência). Os ingressos serão vendidos no local, ao preço de R$ 40 (inteira), com meia entrada para moradores de São Bernardo, idosos, professores e estudantes. Para PCDs, a entrada é de R$ 10. A atração funcionará a partir de domingo (19/1), das 13h às 22h; durante a semana, a roda gigante vai funcionar em horários específicos.

Outra novidade será a presença de triciclos para o passeio das famílias no local. O domingo na Esplanada do Paço também contará com apresentações de zumba e funcional, além de tendas da economia criativa, do caminhão do Giro e do Programa Espalhando a Leitura. “Será uma grande festa. Um momento em que os moradores de São Bernardo e também turistas vão poder ter acesso a atividades esportivas e culturais, com diversos serviços, que vão contemplar desde crianças e adolescentes até mesmo pais, mães e responsáveis”, acrescentou o secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva.

SERVIÇO RODA GIGANTE:

Esplanada do Paço Municipal

(Praça Samuel Sabatini, 50 – Centro)

Data: domingo, 19 de janeiro de 2025

Ingressos:

Inteira: R$ 40,00

Meia: R$ 20,00 (moradores de São Bernardo, idosos, professores, estudantes e autoridades públicas)

PCD: R$ 10,00

Horários de atendimento ao público:

2ª a 5ª: das 17h às 23h

6ª e Sábados: das 15h às 23h

Domingos e Feriados: 13h às 22h