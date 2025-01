Pabllo Vittar acusa Renata Fan de reforçar atitudes homofóbicas

Na manhã de quarta-feira, 15 de janeiro, a cantora Pabllo Vittar manifestou sua insatisfação com uma publicação realizada pela apresentadora Renata Fan no Instagram. A postagem em questão, uma montagem comparando as atrações esportivas da Band e da Globo, mostrava Renata ao lado do ex-jogador Denilson, em um quadro intitulado “Na Band”, e Pabllo ao lado de Denilson em um quadro denominado “Na Globo”.

Reação polarizada ao post de Renata Fan

A imagem fazia referência à recente mudança de Denilson da Band para a Globo, onde ele foi apresentado como novo integrante do programa “Globo Esporte”. Após 15 anos no “Jogo Aberto”, Denilson deixou a emissora paulista para integrar a equipe da rede carioca. Renata Fan comentou a publicação, dizendo: “Internet sua Danada! Recebi umas 10 vezes esta publicação hoje! E na real, chorei de rir! Sempre serei do time da zoeira!”.

A postagem gerou uma repercussão imediata nas redes sociais, com mais de 473 mil curtidas e 65 mil comentários. Enquanto muitos seguidores acharam graça da situação, outros criticaram a apresentadora, acusando-a de insensibilidade.

Confira:

Pabllo Vittar se manifesta contra a “zoeira”

Pabllo Vittar não demorou a se pronunciar contra a postagem, afirmando que “homofobia não é brincadeira” e destacando que “muita gente morre por conta dessa ‘zoeira'”. Sua declaração gerou um debate sobre o limite entre humor e ofensa nas redes sociais, chamando atenção para o potencial das publicações de reforçarem atitudes homofóbicas.

Até o momento, Renata Fan não se pronunciou sobre as críticas. O caso segue gerando discussões sobre responsabilidade e respeito nas interações virtuais.