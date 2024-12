Denílson se despede da Band após 14 anos no Jogo Aberto

Na última sexta-feira (20), o ex-jogador e apresentador Denílson se despediu da Band , encerrando um ciclo de 14 anos no programa Jogo Aberto , ao lado de Renata Fan . O resultado marcou um momento significativo na trajetória do atleta, que iniciou sua carreira na televisão com a emissora. Em sua declaração, Denílson expressou gratidão : ” Fiquei muito feliz aqui. Entrei um menino na comunicação e estou saindo um homem, muito mais preparado “. Esse reconhecimento evidencia a importância da Band em sua formação como comunicador.

Denílson revelou que pretende tirar um tempo para descansar durante as festas de fim de ano, ressaltando a necessidade de estar mais próximo da família , especialmente após um semestre desafiador. Ele estabelece que apenas em 2025 planeja definir seus próximos passos profissionais. Essa pausa reflete a sabedoria em priorizar a saúde emocional e os laços familiares.

Além disso, surgem especulações sobre o futuro de Denílson na televisão. A Globo está em conversas com o ex-jogador para integrá-lo ao seu elenco de esportes, passando sua participação no novo programa do SporTV, que será exibido nas noites de domingo a partir de 2025 . Essa possibilidade revela a relevância contínua do ex-atleta no cenário esportivo brasileiro e a busca das emissoras por profissionais experientes e carismáticos.

A despedida de Denílson da Band é um marco não apenas em sua carreira, mas também na história do programa Jogo Aberto, onde ele conquistou o público com seu estilo esportivo e conhecimento autêntico. Sua nova jornada promete trazer novas experiências e desafios, mantendo sempre viva a paixão pelo esporte.