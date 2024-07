Entenda como Pabllo Vittar conquistou a América Latina

Depois de ser a primeira drag queen a alcançar o top 50 global do Spotify devido à sua participação na música “Alibi”de Sevdaliza, cantora iraniana radicada na Holanda, Pabllo Vittar está desfrutando da popularidade dessa canção na América Latina. A música “São Amores”, do disco “Batidão Tropical Vol. 2”, também endossa esse sucesso.

Dados do Google Trends mostram que na última semana, o interesse de buscas pela drag queen foi maior em países da América Latina como Paraguai, Brasil, Bolívia, Cuba e Peru. Além disso, as canções estão nas pesquisas relacionadas a cantora que cresceram nesse período.

No Spotify, ambas as músicas aparecem entre as 50 canções que viralizaram na Bolívia, Peru e Paraguai.

Na Argentina, “São Amores” também fez sucesso e está em quarto lugar entre as mais tocadas na plataforma. A canção viralizou fora do Brasil após a criadora de conteúdo Lis Padilla publicar no seu TikTok uma coreografia da música. O vídeo soma quase 30 milhões de visualizações, sendo um dos conteúdos mais vistos no perfil da peruana.

Três dias depois, Lis aproveitou o boom desse vídeo e postou outro. Desta vez, ela mostra como ensinar seu marido a dançar a canção. O conteúdo já tem quase 73 milhões de visualizações.

“Estou muito feliz. Pabllo me mandou mensagem e disse que me espera no Brasil”, disse Lis em vídeo publicada no TikTok ao agradecer à cantora por ter entrado em contato.

“São Amores” é uma reinterpretação de um sucesso de 2007 da banda Forró do Muído, da qual fazia parte a ex-dupla sertaneja Simone e Simaria. Eles regravaram a versão em português da música original, “Son Amores”, da dupla espanhola Andy & Lucas.

O disco “Batidão Tropical Vol. 2” é conhecido por incluir outras regravações, como as de Joelma e Mylla Karvalho. Além disso, é um álbum que se distancia do pop para focar em outros gêneros, como o forró e o tecnobrega.

A dancinha da Lis virou uma trend no TikTok e já foi até usada em comemorações no futebol pelos jogadores do time mexicano Atlas FC. Na Argentina, torcedores também celebraram a vitória do clube na Copa América com a coreografia feita pela peruana.

Até mesmo nos EUA, a canção foi lembrada. O jogador de beisebol venezuelano Miguel Rojas, do Los Angeles Dodgers, comemorou uma rebatida na Major League Baseball com a coreografia.

Já “Alibi”, na última quinta-feira (18), ficou na 12ª posição entre as mais tocadas do mundo no Spotify – quem lidera é Billie Eilish, com “Birds of a Feather”, de seu álbum mais recente, “Hit me Hard and Soft”. Foi o dia em que a faixa acumulou o maior número de reproduções desde que foi lançada, há três semanas.

Sevdaliza e Pabllo estão convocando os fãs a ajudá-las a fazer “Alibi” crescer. “Temos oportunidade de fazer história!”, afirmou a iraniana no X (antigo Twitter). “Uma mãe refugiada iraniana, uma drag queen brasileira e uma mulher negra francesa plus-size podem ser globais.”

Pabllo também apareceu de surpresa para dançar a canção ao lado do “Porquinho da Paulista”, que viralizou nas redes sociais e tem arrastado grupos para a famosa avenida de São Paulo.

A canção tem como sample a música tradicional colombiana “Rosa” de Magín Díaz com participações de Carlos Vives e Totó la Momposina. O trecho “Rosa que linda eres” embala o refrão de “Alibi”.