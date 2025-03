Ovos de Páscoa 2025: preço alto, chocolate amargo para o bolso

A proximidade da Páscoa sempre traz consigo expectativas sobre a variação dos preços dos Ovos de Páscoa, um dos produtos mais emblemáticos da data. Em um cenário econômico marcado por inflação persistente e desafios no poder de compra do consumidor, entender a dinâmica dos preços torna-se essencial para prever os impactos no consumo e nas estratégias do varejo. Os dados recentes apontam para um aumento expressivo no custo do chocolate e de seus derivados, influenciado por fatores como a variação do preço do cacau no mercado internacional, custos logísticos e estratégias comerciais das grandes fabricantes.

A inflação dos últimos 12 meses encerrados em fevereiro de 2025, registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do IBGE, acumulou 5,17% na Região Metropolitana de São Paulo. Especificamente, o grupo de alimentação registrou variação de 7,75% nos preços no mesmo período na região. Dentro deste, o IBGE computou variação de 15,49% nos preços dos chocolates em barras e bombons. Esta variação dá o tom da expectativa de variação dos preços dos Ovos de Páscoa em 2025, comparado a 2024.

Neste ano de 2025, o levantamento dos preços dos Ovos de Páscoa realizado pelo Centro de Inteligência de Mercado da Strong Business School , o CIM, em diversos pontos da região do Grande ABC revelou preço médio de R$ 260,93 o Kg do chocolate no formato de Ovos de Páscoa. Em 2024, o preço médio foi de R$ 232,83 o Kg, uma variação de pouco mais de 12%. Esta variação restringe-se aos Ovos de Páscoa industrializados, pesquisados nas principais redes de varejo regional. Os Ovos de Páscoa artesanais devem incorporar não só a variação das barras de chocolate, como de outros suplementos necessários para sua elaboração, como o preço do gás de cozinha e das embalagens, que, diferentemente da indústria, são consumidos em menor escala pelas confeiteiras e, por isso, apresentam menor poder de negociação junto aos fornecedores.

É importante observar que o preço médio não é homogêneo, dada a diversidade de produtos apresentados pela indústria de chocolate. O levantamento realizado na segunda semana de março de 2025 registrou variação de preços entre R$ 176,80 e R$ 487,90 o Kg. Os Ovos de Páscoa atrelados a personagens apresentaram tendência de preços mais elevados por Kg, por exemplo. Fatores como diferenciação do produto, elaboração e maior predileção dos consumidores influenciam no diferencial de preços. Pelo mesmo motivo, na comparação do mesmo tipo em relação ao ano de 2024, a variação dos preços oscilou entre 36,6% e 5,05%.

Para o professor Sandro Maskio, economista da Strong Business School, “o aumento expressivo no preço dos Ovos de Páscoa reflete não apenas a inflação acumulada no período, mas também a pressão dos custos de produção, distribuição e a busca das indústrias por margens de lucro em um mercado cada vez mais segmentado. Os consumidores devem se atentar às opções disponíveis e avaliar o custo-benefício antes da compra.”

Diante desse cenário, o consumidor enfrenta um dilema: manter a tradição e arcar com um custo maior ou buscar alternativas, como chocolates em formatos diferentes ou até a produção caseira. Seja qual for a escolha, o mercado se adapta à nova realidade, e a Páscoa de 2025 promete ser um período de reflexão não apenas sobre valores simbólicos, mas também sobre valores monetários.