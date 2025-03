Contagem regressiva para a Páscoa: como a gestão financeira pode impulsionar as franquias

A Páscoa é uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro, especialmente para franquias do segmento de chocolates, como Cacau Show, Kopenhagen e Chocolates Brasil Cacau, que estão entre as 50 maiores franquias do país. Em um período de alta demanda, a gestão financeira eficiente pode ser um fator decisivo para as marcas garantirem margens de lucro saudáveis.

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franquias teve um crescimento nominal de 13,5% em 2024, alcançando o montante de R$ 273 bilhões. O segmento de alimentação – no qual se enquadram as franquias de chocolates – representa uma fatia significativa do mercado. No entanto, sem um bom planejamento financeiro, muitas unidades podem enfrentar dificuldades para gerenciar o fluxo de caixa, precificação e reposição de estoque em um período de grande volume de vendas como a Páscoa.

Segundo Maurício Galhardo, sócio da F360 e especialista em franchising, ferramentas tecnológicas podem ajudar os franqueados a se prepararem melhor para essa sazonalidade.

“A antecipação de compras, a análise detalhada de fluxo de caixa e o controle rigoroso de custos são fundamentais para que os franqueados possam aproveitar ao máximo as oportunidades da Páscoa sem comprometer a saúde financeira do negócio. Com soluções de gestão automatizadas, o empreendedor pode prever receitas, identificar gargalos e garantir que a operação esteja alinhada com a demanda”, explica Galhardo.

Além de contribuir para acompanhar os resultados da franquia, as soluções de gerenciamento ajudam nas tomadas de decisão. Isso porque elas permitem que os empreendedores vejam o todo. “Ao automatizar os mais variados processos da loja, o franqueado tem uma visão muito mais completa de tudo o que acontece”, conclui o especialista.

Existem inúmeros motivos pelos quais os franqueados devem usar recursos como esse para gerenciar a franquia. Alguns dos principais são: