Outono pede cuidados com a alimentação e fortalecimento imunológico

Após as sucessivas ondas de calor que marcaram o verão brasileiro, o outono se anuncia com temperaturas mais amenas. Apesar do conforto climático, a nova estação vem acompanhada de declínio na umidade relativa do ar, o que favorece a ocorrência de doenças respiratórias, gripes e alergias. Para que o organismo não se ressinta da mudança da estação, a nutricionista Laiz Saragiotto recomenda a manutenção de uma dieta saudável, associada a alimentos ricos em vitaminas A e C, ferro e zinco para o fortalecimento do sistema imunológico. “Também devemos estar atentos ao fato de que no outono temos uma dificuldade aumentada em perder peso. Neste ponto, alguns alimentos, como o vinagre de maçã, podem auxiliar no emagrecimento”, afirma.

No outono, especialmente em dias e noites mais frias, o brasileiro tende a consumir mais gordura e alimentos com alto índice calórico. A vontade de ingerir pratos mais pesados diante de temperaturas mais amenas se explica. No frio, o corpo requer um aporte calórico para se manter aquecido. Mas esta adaptação metabólica, em muitos casos, especialmente quando combinada com sedentarismo, se converte em quilos adicionais na balança.

A tendência à ingestão de massas, doces e outros carboidratos refinados nas estações mais frias do ano faz com que a glicose entre rapidamente na corrente sanguínea. A nutricionista explica que para equilibrar os níveis de açúcar desses alimentos, o pâncreas produz insulina e a circulação deste hormônio reduz a taxa de glicose no sangue. “No entanto, quando esses picos de insulina ocorrem com frequência, as células deixam de responder com eficácia e o organismo desenvolve o que chamamos de resistência à insulina”, destaca Laiz. Os alimentos que favorecem os picos de insulina dificultam o controle do apetite e contribuem para aumentar o ganho de peso e o acúmulo de gordura.

Na nova estação, uma das indicações de Laiz Saragiotto é por saladas que combinem frutos e folhas. “Podemos abusar do consumo de abacate, caqui e goiaba para ajudar no aporte de fibras, de vitaminas do complexo B, vitamina A, ácido fólico, magnésio, zinco e potássio”, recomenda. Entre as folhas verdes-escuras, a nutricionista destaca a rúcula. “É um alimento muito importante no outono por fornecer aporte de vitaminas A e C.”

O tempero ideal para as saladas, segundo a especialista, é o vinagre de maçã. “Este alimento ajuda a controlar a carga glicêmica dos alimentos, diminuindo a produção de insulina”, diz.

A ingestão diária de shots de vinagre de maçã diluído em água antes das refeições também é recomendada por Laiz. Segundo ela, este hábito contribui para melhorar a imunidade, especialmente no outono e inverno, e ajudar a controlar a liberação de glicose no sangue.

Especialista em vinagres e sócio-proprietário da Almaromi Viccino, empresa pioneira na produção natural de vinagre de maçã no Brasil, Rodrigo Margoni chama a atenção para a importância de escolher um produto de qualidade que respeite os cuidados no processo de fabricação.

“O Vinagre de Maçã Almaromi que produzimos é 100% natural e não passa por processos de microfiltragem ou pasteurização. Seja no outono ou em qualquer outra estação do ano, este é um fator a ser considerado na escolha do consumidor que preza por uma alimentação mais saudável”, afirma Margoni.

Com uma receita doce e outra salgada, Laiz Saragiotto ensina o preparo fácil de dois pratos que incluem vinagre de maçã.

RECEITAS

GELATINA DE VINAGRE DE MAÇÃ

Ingredientes

– 1/2 xícara (chá) de água

– 1 xícara e meia (chá) de suco de maçã

– 5 colheres (sopa) de gelatina incolor em pó sem açúcar e incolor

– 1/2 xícara (chá) de Vinagre de Maçã Almaromi

Modo de preparo

– Misture a água, o suco e o vinagre de maçã em uma panela grande.

– Adicione a gelatina e misture bem.

– Deixe a mistura repousar por dois minutos.

– Leve a panela em fogo médio-baixo.

– Use uma colher de pau para mexer.

– A gelatina deve ser completamente dissolvida.

– Em seguida, a mistura deve ser colocada em formas de cubo de gelo e deixada na geladeira por uma hora.

MOLHO ORIENTAL

Ingredientes

– 1 cenoura descascada e picada

– 2 colheres (sopa) de Vinagre de Maçã Almaromi

– 2 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco

– 1/2 colher (sopa) de óleo de gergelim

– 1 colher (sopa) de mostarda

– 1 colher (sopa) de molho de shoyo de coco

– 1 colher (sopa) de gengibre ralado sem casca

– 2 colheres (sopa) de cebola picada

Modo de preparo

– Misture todos os ingredientes em uma tigela. Não há necessidade de bater no liquidificador.