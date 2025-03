Quais são as doenças mais comuns no outono?

O outono chega na quinta-feira, dia 20, trazendo um período caracterizado por condições climáticas propícias para a propagação de vírus e bactérias. Com as variações de temperatura e o tempo mais seco, há uma maior incidência de doenças respiratórias e alérgicas. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA/PR), as doenças mais comuns no outono são a gripe (influenza), resfriado, otite, sinusite e pneumonia.

Como o sistema imunológico das crianças ainda está em desenvolvimento, tornando-as mais suscetíveis às infecções, é preciso atenção redobrada. Pensando nisso, o Pequeno Príncipe, que é o maior e mais completo hospital exclusivamente pediátrico do país, alerta sobre os principais sintomas, causas e cuidados relacionados a cada uma delas.

Confira as doenças mais comuns no outono:

Gripe (influenza)

O que é: infecção viral altamente contagiosa que afeta o sistema respiratório, com risco de complicações para vias aéreas inferiores.

infecção viral altamente contagiosa que afeta o sistema respiratório, com risco de complicações para vias aéreas inferiores. Causas: diferentes tipos de vírus da influenza.

diferentes tipos de vírus da influenza. Sintomas: febre, obstrução nasal, secreção mucopurulenta, tosse, dores musculares e dor de garganta.

Resfriado

O que é: infecção viral comum do trato respiratório superior, com um quadro geral menos grave que o da gripe.

infecção viral comum do trato respiratório superior, com um quadro geral menos grave que o da gripe. Causas: diferentes tipos de vírus, como o rinovírus.

diferentes tipos de vírus, como o rinovírus. Sintomas: temperatura entre 37,5°C e 38,5°C, obstrução nasal, secreção hialina (amarelada ou esverdeada), tosse e dor de garganta leve.

Otite média aguda

O que é: processo inflamatório do ouvido médio.

processo inflamatório do ouvido médio. Causas: geralmente viral, como consequência de uma infecção nasossinusal, que pode complicar por superposição de uma bactéria.

geralmente viral, como consequência de uma infecção nasossinusal, que pode complicar por superposição de uma bactéria. Sintomas: dor de ouvido intensa na fase mais aguda, febre e sensação de ouvido trancado e com diminuição temporária da audição. Pode evoluir para complicações, que podem ser extra ou intracranianas.

Rinossinusite

O que é: inflamação dos seios paranasais, a qual quase sempre provoca comprometimento nasal prévio.

inflamação dos seios paranasais, a qual quase sempre provoca comprometimento nasal prévio. Causas: infecções virais, bacterianas ou fúngicas, alergias ou irritações.

infecções virais, bacterianas ou fúngicas, alergias ou irritações. Sintomas: congestão nasal, dor facial, dor de cabeça, secreção nasal espessa e, nas crianças, sempre acompanhada de tosse.

Pneumonia

O que é: infecção nos pulmões.

infecção nos pulmões. Causas: bactérias ou vírus.

bactérias ou vírus. Sintomas: tosse, dificuldade para respirar, dor no peito, secreção de muco purulento de cor amarelada ou esverdeada e febre.

Como evitar essas doenças?

Algumas práticas simples podem ser adotadas pelos pais e responsáveis para minimizar o risco de infecções em crianças.

Confira se a imunização da criança está em dia, incluindo contra influenza e COVID-19.

Mantenha os ambientes limpos e arejados.

Incentive a higiene das mãos.

Lave as narinas regularmente com soro fisiológico.

Adote uma alimentação balanceada e hidratação adequada.

Tenha boas noites de sono.

Mantenha as consultas com um pediatra de confiança e exames em dia.

Com informações do otorrinolaringologista Lauro Alcantara, pneumologista Paulo Kussek e pediatra Nêuma Kormann, que atuam no Hospital Pequeno Príncipe.