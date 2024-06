Oswaldo Montenegro se apresenta no Teatro Bradesco, em SP

Comemorando 50 anos de vida artística, Oswaldo Montenegro volta ao palco do Teatro Bradesco nos dias 18, 19 e 20 de outubro com sua nova turnê “Celebrando 50 Anos de Estrada”.

Neste emocionante e variado espetáculo, o público acompanha a trajetória de Montenegro que, durante todo o show, interage com imagens de sua vida e carreira projetadas num imenso telão. Além disso, é possível assistir ao Menestrel tocando simultaneamente mais de um instrumento, já que no palco, ao vivo, ele se reveza entre os violões de 6 e de 12 cordas e nas imagens aparece ao piano.

Dessa vez, sucessos como “Bandolins”, “A Lista”, “Lua e Flor”, “Intuição” e a recém-lançada “Lembrei de Nós”, estarão misturados às histórias estarão misturados às histórias e cenas virtuais, que revelarão as origens das canções, expondo segredos das inspirações e aventuras do artista. O show conta ainda com a presença da eterna parceira de andanças, Madalena Salles, a flautista-irmã do Menestrel, a quem o imenso público que o segue passou a amar como alguém que fosse da própria família. Outro músico brilhante, o multi-instrumentista Alexandre Meu Rei, também comparece à festa.

Oswaldo Montenegro partiu para a estrada aos dezessete anos, onde fixou residência. Em suas constantes viagens, jamais parou de criar. Tornou-se um trovador contemporâneo que parece viver dentro da arte, num turbilhão de projetos de tirar o fôlego de quem o acompanha. Nessa comemoração dos cinquenta anos de estrada sem recuar um milímetro na feitura de sua arte, está a merecida consagração deste artista que marcou a cultura brasileira, traçando uma trajetória original, única e longeva, entrando definitivamente na alma de várias gerações.

SERVIÇO

OSWALDO MONTENEGRO

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 90 min.

Classificação: Livre

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

DATA E HORA

18 de outubro (sexta-feira) – 21h

19 de outubro (sábado) – 21h

20 de outubro (domingo) – 20h

INGRESSOS

A partir de R$90

Obs.: Confira legislação vigente para meia-entrada

Canais de venda oficiais:

Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/oswaldo-montenegro-celebrando-50-anos-de-estrada-12849

Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Bradesco (Shopping Bourbon)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:

Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de créditos aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon Shopping

Confira valores e horários no link abaixo:

https://www.bourbonshopping.com.br/o-shopping/sao-paulo