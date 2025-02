OSSEL Assistência marca presença em evento de empreendedorismo feminino no Nordeste

Nos dias 13 e 14 de março, o Recife Expo Center vira palco do evento As Arretadas: Nosso Encontro de Mulheres, reunindo empreendedoras de todo o Brasil para debater o protagonismo feminino no setor funerário. Com uma programação repleta de rodas de conversa, networking e exposição de cases de sucesso, o encontro busca fortalecer a representatividade feminina no setor e impulsionar novos negócios.

Entre as participantes confirmadas está Regina Célia Alves Diniz, diretora administrativa e operacional da OSSEL Assistência, empresa com 37 anos de atuação no mercado funerário. Regina é idealizadora do OSSEL Ensina, um programa de educação corporativa que visa elevar os padrões do setor por meio da capacitação profissional.

Regina Célia também está à frente do projeto “Mãos que Acolhem”, uma iniciativa da OSSEL Assistência que oferece terapia gratuita para enlutados. O programa disponibiliza encontros presenciais e online conduzidos por psicólogos especializados, proporcionando suporte emocional a quem enfrenta a perda de um ente querido.

“Estamos lidando com um mercado extremamente desafiador, que muitas vezes encontra barreiras ao falar sobre a morte. No entanto, essa é uma realidade que todos nós enfrentaremos um dia. Por isso, é fundamental oferecer um serviço de qualidade e respeitoso para aqueles que passam pelo pior momento de suas vidas. Dividir nossas experiências e inspirar outras líderes femininas a trilhar esse caminho, enfatiza Regina Célia.

O evento se consolida como um espaço essencial para troca de experiências entre mulheres que enfrentam desafios semelhantes no mercado funerário. “O evento é uma oportunidade única para aprendizado, fortalecimento de negócios e ampliação da presença feminina no setor”, destaca Regina Célia.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.nossoencontrodemulheres.com.br, e as reservas devem ser realizadas pelo WhatsApp (81) 99779-8505.