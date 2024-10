OSSEL Assistência celebra Dia de Finados com Arte Viva no ABC Paulista

Neste Dia de Finados, celebrado no próximo sábado, 2 de novembro, a OSSEL Assistência prepara uma homenagem especial no ABC Paulista, na unidade de velório de São Caetano, para relembrar com respeito e sensibilidade aqueles que partiram. A campanha, que leva o nome de ‘Arte Viva’, traz uma instalação móvel de madeira em forma de árvore, onde luzes, simbolizadas por velas de LED, são acesas em memória dos falecidos. Cada luz, identificada com o nome de uma pessoa, representa a continuidade da vida em outra dimensão.

“Sabemos que o Dia de Finados é um momento de saudade e reflexão para muitas famílias, e nosso objetivo é tornar essa homenagem a mais acolhedora e respeitosa possível, com ações que tragam paz e recordação”, explica Regina Célia Alves Diniz, diretora administrativa e operacional da unidade OSSEL Assistência de São Caetano, coautora do projeto ao lado de Luciana Patara, diretora de marketing da empresa.

O projeto, que já é tradição da OSSEL, inova a cada ano com temas que refletem a diversidade cultural e o respeito à memória dos que foram. “Queremos que as pessoas sintam que a memória do ente querido permaneça viva e presente, não apenas nos pensamentos, mas no coração de cada um”, complementa.

Além da ‘Arte Viva’, a equipe da OSSEL do Grande ABC marca presença nos principais cemitérios das cidades distribuindo fósforos personalizados e velas reais para aqueles que preferem rituais tradicionais, unindo simbologia à criação artística no Memorial São Caetano. “Queremos que nossos clientes e visitantes entendam que o amor e a manutenção das memórias do ente querido na mente e coração, também farão que essas pessoas vivam para sempre em suas famílias e comunidades”, enfatiza Regina.

Natalia Diniz, diretora da unidade Velório de São Caetano e psicóloga, autora do projeto Mãos que Acolhem, que oferece suporte psicológico aos enlutados, esclarece que além da ‘Arte Viva’, o espaço de São Caetano contará com violinistas criando uma atmosfera de respeito e saudade, além de balões, simbolizando a liberdade e a ascensão das almas. “Vale ressaltar que proporcionar conforto e acolhimento ao maior número de pessoas é o propósito da nossa marca”, finaliza.

SERVIÇO

Local: Velório de São Caetano

Endereço: Avenida Goiás, 459, bairro Santo Antônio, em São Caetano – Região Metropolitana de São Paulo.