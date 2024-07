Osesp recebe maestro Giancarlo Guerrero e trompetista Pacho Flores

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Nesta semana, entre quinta-feira (01/ago) e sábado (03/ago), o maestro costa-riquenho Giancarlo Guerrero segue com a Osesp, dessa vez para interpretar compositores nascidos no século XX no continente americano. O trompetista venezuelano Pacho Flores é o solista convidado deste programa, que terá obras dos norte-americanos Adolphus Hailstork e Aaron Copland, do mexicano Arturo Márquez e do próprio Flores. Vale lembrar que a performance de sexta (02/ago) terá transmissão ao vivo no YouTube da Orquestra.

SERVIÇO

01 de agosto, quinta-feira, 20h30

02 de agosto, sexta-feira, 20h30 – Concerto Digital

03 de agosto, sábado, 16h30Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00 (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): neste link