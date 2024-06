Osesp recebe maestra Xian Zhang e violinista Daniel Lozakovich em concertos com obras de Brahms

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Entre quinta-feira (20/jun) e sábado (22/jun), a Osesp toca obras do compositor Johannes Brahms (1833-1897) como parte do Ciclo Brahms, um dos eixos temáticos da Temporada 2024. Na ocasião, serão apresentadas a Sinfonia nº 3 em Fá maior e o Concerto para violino em Ré maior, este com o jovem prodígio do violino Daniel Lozakovich. A regência será da mestra sino-americana Xian Zhang, substituindo Thierry Fischer. Originalmente escalado para o programa, Fischer não poderá reger a Osesp neste programa por razões de força maior. A performance da sexta-feira (21/jun) será transmitida ao vivo no YouTube da Orquestra.

E no domingo (23/jun), às 18h30, o Coro da Osesp apresenta um programa muito especial em sua série de concertos, regido por seu Maestro Preparador, William Coelho: O silêncio que nunca (h)ouve será todo dedicado a obras de compositoras mulheres do século XIX, como Amy Beach e Florence Price, até a atualidade, como as brasileiras Valéria Bonafé e Juliana Ripke.

SERVIÇO

20 de junho, quinta-feira, às 20h30

21 de junho, sexta-feira, às 20h30 – Concerto Digital

22 de junho, sábado, às 16h30

23 de junho, domingo, às 18h30 [Coro da Osesp]

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00 [Osesp] e R$ 39,60 [Coro] (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): neste link