Osesp – Programação Setembro 2024

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

A Temporada 2024 – Osesp 70 Anos volta a todo vapor em setembro na Sala São Paulo, com um concerto especial já no dia 1º: em Sob as estrelas do destino, o Coro da Osesp sobe ao palco com o maestro suíço Pierre-Fabien Roubaty para fazer o público sonhar com serenatas e os mistérios da noite, por meio de peças de Brahms, Fauré, Lili Boulanger e Schubert, entre outros.

A Osesp está de volta entre os dias 05 e 07/set, em concertos com a maestra Simone Menezes e o prodígio do violino Guido Sant’Anna. O repertório trará obras de Lili Boulanger, Heitor Villa-Lobos e Édouard Lalo.

Quem também retorna neste mês é o projeto Osesp Masp, no dia 04/set, com um recital do Septeto Osesp no auditório do museu paulistano. Cada apresentação é comentada por Cadu Riccioppo, curador e crítico de arte, que faz a conexão entre as obras da coleção do Masp e as peças musicais interpretadas por nossos instrumentistas.

Também no dia 04/set tem início mais uma edição da série Osesp Itinerante, que neste ano será protagonizada pelo Coro da Osesp. No ano em que celebra três décadas, o grupo vocal irá se apresentar em igrejas e teatros de Araraquara, Botucatu, Diadema, Osasco, Piracicaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Sorocaba, até 20/set. A regência será do maestro preparador do Coro, William Coelho.

Dias 13 e 14/set teremos mais concertos celebratórios: sob a batuta de seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, a Osesp faz duas apresentações comemorativas de seus 70 anos (a Orquestra foi oficialmente instituída em 13/09/1954). Em 70 minutos ininterruptos, nossos músicos tocarão nomes como Strauss, Villa-Lobos, Mahler, Rachmaninov, Prokofiev e Carlos Gomes.

Ainda no sábado (14/set), às 21h, daremos prosseguimento à quinta temporada do popular projeto Encontros Históricos na Sala São Paulo. Acompanhados pela São Paulo Big Band, o conjunto residente do projeto neste ano, estarão as cantoras Sandra de Sá e Izzy Gordon.

De 19 a 21/set, a Osesp estará com jovem maestra chinesa Elim Chan e o percussionista holandês Dominique Vleeshouwers, conhecido profissionalmente como DOMNIQ, em um programa com peças de Anna Clyne, Shostakovich e Peter Eötvös, esta última com DOMNIQ como solista.

Entre 24 e 26 deste mês acontece a segunda etapa de 2024 da série itinerante Coro na Capital. Tendo à frente William Coelho, o conjunto vocal fará recitais em mais três locais da capital paulista (o programa será o mesmo apresentado no projeto Osesp Itinerante).

Finalmente, entre 26 e 28 deste mês, a Osesp estará sob o comando do chileno-italiano Paolo Bortolameolli para interpretar obras de europeus e americanos, com maior foco na música da América Latina. Um recital de câmara dedicado ao Festival Schubert, com músicos da Orquestra e cantores solistas, encerra a rica e diversa agenda deste mês de aniversário, dia 29/set.

A série gratuita Concertos Matinais acontece dias 01, 07, 08, 15, 28 e 29/set. A apresentação do dia 1º será com a Corporação Musical Lyra Mauá; no dia 07, convidamos a Orquestra de Câmara da ECA/USP – com Ricardo Bologna, da Osesp, na regência e na marimba; dia 08 veremos a GRU Sinfônica com o Collegium Musicum de São Paulo; no dia 15 será a vez da Orquestra Sinfônica Municipal de Jundiaí; já no dia 28, a convidada será a Orquestra Sinfônica da USP; por fim, no dia 29, o Coro da Osesp estrela esta popular série. Os ingressos são distribuídos pela internet, nas segundas-feiras anteriores aos concertos, a partir das 12h.

Vale lembrar que os concertos da Osesp dos dias 06, 13, 20 e 27/set serão transmitidos ao vivo no YouTube da Orquestra, e o Encontros Históricos de 14/set será exibido no YouTube da Sala São Paulo, como parte de nosso projeto Concertos Digitais.