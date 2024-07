Osesp – Programação Agosto 2024

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

A Temporada Osesp na Sala São Paulo será um pouco mais breve em agosto, mas por um ótimo motivo: nossa Orquestra fará sua sétima turnê pela Europa neste mês, com cinco concertos em quatro festivais de verão, de 17 e 24/ago (detalhes abaixo). Também teremos um programa da Temporada 2024 – Osesp 70 Anos na Sala e um concerto pré-turnê no período, além de um projeto bastante especial.

O mês começa com nossos músicos sob a batuta do maestro costa-riquenho Giancarlo Guerrero e o trompetista venezuelano Pacho Flores como solista convidado, tocando peças de compositores nascidos no século XX no continente americano, entre 01 e 03/ago. A performance de 02/ago terá transmissão ao vivo no YouTube da Osesp.

Depois, dia 06/ago, teremos mais uma apresentação da Temporada Osesp no Teatro B32, localizado no centro financeiro da capital: a Avenida Faria Lima. Pacho Flores estará junto de alunos da Classe de Instrumentos da Academia de Música da Osesp para um programa com Vivaldi, Sarasate, Piazzolla e também composições do próprio Flores, entre outros nomes.

Já no dia 10/ago, a Osesp apresenta um concerto pré-turnê internacional com obras que levaremos na viagem — neste caso, especialmente para o Festival de Música de Berlim. Retratar o continente americano é o tema compartilhado pelas três peças do programa, que atestam a riqueza sonora do nosso continente.

No sábado (17/ago), às 21h, daremos prosseguimento à quinta temporada do popular projeto Encontros Históricos na Sala São Paulo. Acompanhados pela São Paulo Big Band, o conjunto residente da série neste ano, estarão os cantores e compositores Di Ferrero e Edgard Scandurra.

Finalmente, entre 29 e 31 deste mês, a Sala São Paulo será palco de um acontecimento muito especial: a estreia brasileira de Amor Azul: Ópera de Gilberto Gil e Aldo Brizzi, que terá cerca de 140 artistas, entre músicos da Orquestra Jovem do Estado São Paulo – Ojesp e do Coro Acadêmico da Osesp, solistas e bailarinos, ao lado de Gil e Brizzi no palco.

A série gratuita Concertos Matinais acontece dias 04, 11, 18 e 25/ago. A apresentação do dia 04 será com nossa Osesp e o maestro Giancarlo Guerrero; no dia 11, convidamos a Orquestra Ouro Preto – com o clarinetista Ovanir Buosi, da Osesp, como solista; dia 18, veremos a Speakin’ Jazz Big Band; por fim, em 25/ago, teremos a Orquestra Sinfônica de Piracicaba como convidada – acompanhada do Coro Infantil da Osesp e do Coro Universitário Mackenzie. Os ingressos são distribuídos pela internet, nas segundas-feiras anteriores aos concertos, a partir das 12h.

Vale lembrar que os Encontros Históricos de 17/ago e a ópera Amor Azul de 30/ago serão exibidos no YouTube da Sala São Paulo, como parte de nosso projeto Concertos Digitais.

A quinta edição da série Encontros Históricos na Sala São Paulo tem o patrocínio de Itaú, Porto, B3, Volkswagen Financial Services e EMS Farmacêutica, copatrocínio de Cebrace, Vivo e Embraer, apoio de Mattos Filho, Bain & Company e AlmavivA do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e ProAC ICMS . Realização: Fundação Osesp, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução.