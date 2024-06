Osesp faz concerto beneficente para o RS com ingressos a R$ 40; programe-se

Nesta quarta-feira (5), o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) apresenta um concerto beneficente em prol das vítimas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, às 19h30. Os ingressos do tipo inteira custam R$ 39,60 e podem ser adquiridos no site.

O concerto terá regência do maestro José Soares e traz obras de Smetana, Villa-Lobos e Dvórak no programa. Todo o valor arrecadado será encaminhado para a Associação dos Funcionários da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Affospoa), que apoia colaboradores e familiares afetados nas cidades gaúchas.

O Rio Grande do Sul registrou a marca de 172 mortos, 806 feridos e 42 desaparecidos nesta segunda-feira (3). Em Porto Alegre, no mês de maio, o nível do rio Guaíba bateu recorde e registrou o maior nível da história, com 5,3 metros.

OSESP: DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Quando: Quarta-feira, 5 de junho, às 19h30

Onde: Sala São Paulo – Pç. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, região central

Preço: R$ 39,60 (inteira)

Link: https://osesp.byinti.com/#/event/dia-mundial-do-meio-ambiente