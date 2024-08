Osesp embarca em sua sétima turnê europeia neste mês

O ano de 2024 é bastante especial: ele marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, os 30 anos de atividades do Coro da Osesp e os 25 anos de criação da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde por décadas funcionou a Estrada de Ferro Sorocabana.

E anos especiais pedem celebrações marcantes: entre os dias 17 e 24 de agosto, a Osesp realizará sua sétima turnê europeia, com cinco concertos em quatro países do velho continente. Tendo nosso Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, no pódio, e a companhia de dois violinistas solistas (Roman Simovic e Daniel Lozakovich), passaremos por cinco dos mais importantes eventos de música clássica do mundo.

A turnê tem início dia 17/ago no Festival Internacional de Santander (Santander, Espanha, com um ensaio aberto no dia 16/ago); seguida por performances no Edinburgh Internacional Festival (Edimburgo, Escócia, dia 19/ago); no SummerConcerts Festival (Amsterdam, Holanda, dia 21/ago); no Rheingau Musik Festival (Wiesbaden, Alemanha, dia 22/ago); e, para encerrar com chave de ouro este momento tão especial, nossos músicos fazem sua estreia abrindo o Musikfest Berlin, que acontece na emblemática Philharmonie (Berlim, Alemanha, dia 24/ago). O tema do evento neste ano será Amériques, em homenagem ao título da peça de Edgard Varèse que é o pilar desta edição do festival e que faz parte do programa apresentado pela Osesp.

“Sair em turnê só faz sentido se isso representar o que estamos fazendo na nossa cidade, na Sala São Paulo. O essencial acontece aqui, é a nossa rotina, nesta sala, para nosso público fiel e apaixonado, e a turnê é uma consequência natural dessa atividade. Viajamos como ‘embaixadores’ e iremos mostrar o que já sabemos, além de aprender muito ao ser desafiados por novas casas de concerto e novos públicos. Ter a oportunidade de compartilhar nosso trabalho em festivais europeus, e com a audiência de cada um, é nosso grande objetivo e também nossa maior satisfação. Por isso digo que não vamos apresentar algo diferente do que já fazemos: iremos mostrar o que já fazemos aqui, e muito bem, para públicos diferentes”, afirma Thierry Fischer.

Os concertos na Escócia, Holanda e Alemanha são produzidos pela Intermusica; na Espanha, a produção é da Ibermúsica.

A Osesp e a Sala São Paulo são equipamentos do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciadas pela Fundação Osesp, Organização Social da Cultura.