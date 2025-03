Osesp e Thierry Fischer recebem pianista Marc-André Hamelin

Entre quinta-feira (20/mar) e sábado (22/mar), a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo — Osesp apresenta um programa devotado a autores estadunidenses do século XX na Sala São Paulo. Regida por seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, a Orquestra faz a estreia mundial de Revolve, de Andrew Norman, obra encomendada para a comemoração dos 70 anos da Osesp, celebrados em 2024; e interpreta também a Sinfonia nº 2 e as Danças sinfônicas, do musical West Side Story, ambas de Leonard Bernstein; e a mítica Rhapsody in blue, de George Gershwin.

O pianista canadense Marc-André Hamelin é o solista dessas três últimas peças. Artista versátil, Hamelin é excepcionalmente dotado de técnica e inteligência musical e construiu uma carreira particular, na qual combina o repertório canônico a autores menos executados, ao jazz e às próprias composições. Vale lembrar que o concerto de sexta-feira (21/mar) será transmitido ao vivo pelo YouTube da Osesp, a partir das 20h.

Sobre o programa

Revolve, de Andrew Norman (1979-), gravita em torno da noção de órbita e traduz em música trajetórias circulares, movimentos de expansão e contração, e deslocamentos de energia característicos dos corpos celestes e, ressalta o compositor, humanos. A obra percorre um ciclo de afastamento e retorno, onde notas se propagam e transformam na orquestra, criando ondas sonoras que culminam em um vórtex central. Guiada por uma espécie de “gravidade musical”, a peça combina som e movimento, fazendo os gestos dos músicos parte da experiência sensorial.

A Sinfonia nº 2 de Leonard Bernstein (1918-1990), intitulada The Age of Anxiety, foi inspirada no poema homônimo de W.H. Auden e reflete a crise moral e existencial dos Estados Unidos do pós-guerra. A obra segue de perto a estrutura do poema, dividindo-se em seções que traduzem musicalmente a jornada emocional das personagens, sem a intenção de simplesmente ilustrá-las.

Rhapsody in blue, de George Gershwin (1898-1937), estreou em 1924 e marcou uma revolução na música de concerto americana ao fundir elementos do jazz com a tradição sinfônica. Seu título faz referência ao gênero musical que nasceu com os negros do delta do Mississippi e desembocou no jazz e, como se não bastasse, sugere que o tom da peça é “blue”, e não o Si bemol maior que escutamos na cadência final. O trocadilho remete a um elemento profundamente enraizado da musicalidade afro-americana: as chamadas blue notes, que alteram a escala tradicional de modo a tornar mais incerta a distinção entre tonalidades maiores e menores.

Em 1961, Bernstein e os compositores responsáveis pela adaptação do musical West Side Story para o cinema, Sid Ramin e Irwin Kostal, selecionaram nove números do espetáculo para formar as Danças sinfônicas. Com algumas das grandes melodias de um dos grandes melodistas do século XX articuladas em uma estrutura musical coerente, a peça é divertida, inteligente e profundamente expressiva. A suíte vai da romântica “Somewhere” à agressiva “Rumble”, passando por um animado “Mambo” e pelo jazz contrapontístico de “Cool”.

