Osesp – Programação Março 2025

A Temporada Osesp 2025 começa oficialmente na Sala São Paulo neste mês de março, entre os dias 13 e 15, com um programa bastante especial. Tendo à frente seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp interpreta o Crucifixus, de Antonio Lotti; a Sinfonia nº 5 de Gustav Mahler; e a bela Quatro últimas canções, de Richard Strauss, em que tem como convidada uma solista: a soprano sul-africana Masabane Cecilia Rangwanasha.

No dia 16/mar acontece a abertura de nossa série de Recitais em 2025. O pianista canadense Marc-André Hamelin executa um programa com peças de Haydn, Beethoven, Medtner e Rachmaninov – como sua monumental Sonata nº 2, Op. 36, obra enfrentada apenas por pianistas de técnica “titânica”. A apresentação será na recém-inaugurada Estação CCR das Artes, ao lado da Sala São Paulo.

Entre 20 e 22/mar, a Osesp e Thierry Fischer fazem um mergulho nas obras de Leonard Bernstein e George Gershwin, além de estrearem Revolve, criada pelo contemporâneo Andrew Norman especialmente para a Orquestra. Marc-André Hamelin será o solista na Sinfonia nº 2 de Bernstein e em Rhapsody in blue, de Gershwin.

Depois, entre 27 e 29/mar, nossa Orquestra estará com dois brasileiros no palco da Sala: o regente Roberto Minczuk e a pianista Sonia Rubinsky, em programa com peças de Esteban Benzecry – a estreia Kurupira – O guardião da natureza, encomendada pela Osesp –, Elodie Bouny, Rachmaninov e Villa-Lobos – seu Concerto para piano nº 5, com Rubinsky como solista.

A adorada série gratuita Concertos Matinais acontece nos dias 09, 16, 23 e 30/mar. A apresentação do dia 09 será com a Orquestra Ladies Ensemble acompanhada das solistas Carolina Kliemann (violino) e Maria Luísa Cameron (violoncelo); no dia 19, teremos a primeira participação de nossa Osesp na série neste ano, com Thierry Fischer no pódio; dia 23 convidamos o BandoOzonze, dedicado à música popular; por fim, no dia 30, a atração será a Orquestra Filarmônica de Violas, com João Paulo Amaral na batuta e viola caipira. Os ingressos são distribuídos pela internet, nas segundas-feiras anteriores aos concertos, a partir das 12h.

Vale lembrar que as performances da Osesp nos dias 14, 21 e 28/mar serão transmitidas ao vivo no YouTube da Orquestra, como parte de nosso projeto Concertos Digitais.

