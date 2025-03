Orquestra Jovem do Estado apresenta obras de Fanny Mendelssohn e Tchaikovski na Sala SP

A Orquestra Jovem do Estado, grupo ligado à EMESP Tom Jobim, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerida pela Santa Marcelina Cultura, terá o seu próximo concerto no dia 23 de março, às 16h, na Sala São Paulo.

Sob a regência do diretor musical Cláudio Cruz, o grupo iniciará a apresentação com a peça Abertura em Dó maior, de uma das mais relevantes compositoras do século XIX, a pianista alemã Fanny Mendelssohn (1805-1847). Escrita na década de 1830, a obra é influenciada pelo estilo romântico do período, sendo permeada por uma atmosfera dramática e envolvente.

Na sequência do concerto, a Orquestra Jovem do Estado interpreta a desafiadora sinfonia Manfred, op. 58, do russo Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893). Composta em meados da década de 1880, a obra é dividida em 4 movimentos, tendo inspiração no poema dramático “Manfred”, escrito por Lord Byron em 1817. Profundamente expressiva, a peça sintetiza a sensibilidade e potência de Tchaikovsky em transformar uma narrativa literária em música.

Os concertos da temporada 2025 da Orquestra Jovem do Estado na Sala São Paulo ocorrem aos domingos e os ingressos custam de R$ 30 (meia-entrada) a R$ 60 (inteira).

Transmissão ao vivo

Para democratizar o acesso ao público, os concertos realizados na Sala São Paulo serão também transmitidos ao vivo gratuitamente pelo canal de YouTube da EMESP Tom Jobim.

A temporada da Orquestra Jovem do Estado conta com patrocínios do Bank of America, Machado Meyer Advogados, Crédit Agricole, Wallerstein e Cultura Inglesa, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e é uma realização da Santa Marcelina Cultura, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

