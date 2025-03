Osesp, Coro, Fischer e solistas abrem Temporada 2025 na Sala São Paulo

É chegada a hora: a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo — Osesp abre sua Temporada 2025 na Sala São Paulo, entre quinta-feira (13/mar) e sábado (15/mar), sob a regência de seu Diretor Musical e Regente Titular, Thierry Fischer. As apresentações contarão também com a participação do Coro da Osesp e da soprano sul-africana Masabane Cecilia Rangwanasha, que faz sua estreia conosco. Ao lado do Coro, a Orquestra inicia o repertório com a obra Crucifixus, de Antonio Lotti; em seguida, tendo Rangwanasha como solista, interpreta as Quatro últimas canções, de Richard Strauss; e finaliza o programa com a Sinfonia nº 5 de Gustav Mahler. O concerto de sexta-feira (14/mar) será transmitido ao vivo pelo YouTube da Osesp, a partir das 20h.

E no domingo (16/mar), às 18h, acontece o primeiro recital solo desta Temporada, estrelando o pianista canadense Marc-André Hamelin. A apresentação será na recém-inaugurada Estação CCR das Artes, onde o músico executará peças de Haydn, Beethoven, Medtner e Rachmaninov.

PROGRAMAS

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP

CORO DA OSESP

THIERRY FISCHER regente

MASABANE CECILIA RANGWANASHA soprano

Antonio LOTTI | CrucifixusRichard STRAUSS | Quatro últimas canções

Gustav MAHLER | Sinfonia nº 5 em dó sustenido menor

MARC-ANDRÉ HAMELIN piano

Joseph HAYDN | Sonata para piano em Ré maior, Hob. XVI: 37

Ludwig van BEETHOVEN | Sonata para piano nº 3 em Dó maior, Op. 2, nº 3

Nikolai MEDTNER

Improvisação em si bemol menor (em forma de variação), Op. 31, nº 1

Dança festiva, Op. 38, nº 3

Sergei RACHMANINOV

Études-tableaux, Op. 39, nº 5 [Estudos de quadros]

Sonata nº 2 em si bemol menor, Op. 36 (Versão de 1931)

SERVIÇO

13 de março, quinta-feira, 20h

14 de março, sexta-feira, 20h — Concerto Digital

15 de março, sábado, 16h30

16 de março, domingo, 18h [recital]

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo, SP

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares [Sala São Paulo] | 543 lugares [Estação CCR das Artes]

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: De R$ 42,00 a R$ 295,00 [Osesp]; de R$ 42,00 a R$ 150,00 [Recital] (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): osesp.byinti.com | salasaopaulo.byinti.com

(11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Estacionamento: Rua Mauá, 51 | R$ 39,00 (noturno, sábado e domingo após às 12h30)| 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.

Mais informações nos sites oficiais da Osesp e da Sala São Paulo.