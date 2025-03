Osesp e Sonia Rubinsky iniciam o ciclo ‘O piano de Villa-Lobos’ 

Entre quinta-feira (27/mar) e sábado (29/mar), a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo — Osesp se apresenta na Sala São Paulo tendo à frente o maestro brasileiro Roberto Minczuk. Também brasileira, a solista Sonia Rubinsky interpreta o Concerto nº 5 de Heitor Villa-Lobos. O programa conta também com composições de Esteban Benzecry – a estreia mundial de Kurupira – O guardião da natureza, obra encomendada pela Osesp –, Elodie Bouny – Meia lágrima, com a soprano Marly Montoni – e Sergei Rachmaninov com suas Danças sinfônicas.

O concerto de sexta-feira (28/mar), com início às 14h30, marca o retorno da série Osesp duas e trinta, que tem ingressos a preço único de R$ 42,00 (valor inteiro) e outras sete datas distribuídas ao longo do ano.Vale lembrar, também, que esta apresentação será transmitida ao vivo pelo canal oficial da Osesp no YouTube.

PROGRAMA

ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – OSESP

ROBERTO MINCZUK regente

SONIA RUBINSKY piano

MARLY MONTONI soprano

Esteban BENZECRY | Kurupira – O guardião da natureza [Encomenda Osesp | Estreia mundial]

Heitor VILLA-LOBOS | Concerto para piano nº 5}

Elodie BOUNY | Meia lágrima [sobre poema de Conceição Evaristo]

Sergei RACHMANINOV | Danças sinfônicas, Op. 45



SERVIÇO

27 de março, quinta-feira, 20h

28 de março, sexta-feira, 14h30 [Osesp duas e trinta] — Concerto Digital

29 de março, sábado, 16h30

Endereço: Praça Júlio Prestes, 16, Luz, São Paulo, SP

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: De R$ 42,00 a R$ 295,00 (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): osesp.byinti.com

(11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.Estacionamento: Rua Mauá, 51 | R$ 39,00 (noturno e sábado a tarde)| 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.

Mais informações nos sites oficiais da Osesp e da Sala São Paulo.