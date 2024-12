Osesp, Coro e cantores solistas apresentam magistral obra de Bach

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Abrindo o último mês de uma Temporada arrebatadora, ouviremos na Sala São Paulo a Missa em si menor, de Johann Sebastian Bach, de quinta-feira (05/dez) a sábado (07/dez). A Osesp, o Coro da Osesp e os cantores solistas Mariana Flores (soprano), Dara Savinova (mezzo soprano), Valerio Contaldo (tenor) e Andreas Wolf (tenor), todos intérpretes especializados em música barroca, estarão sob a regência do argentino Leonardo García Alarcón, também cravista e um especialista no período Barroco. Considerada uma das obras mais importantes de Bach, a Missa levou cerca de 15 anos para ser escrita e é tida como uma espécie de resumo da trajetória composicional deste gênio barroco.

A apresentação de sexta-feira (06/dez) integra o projeto Osesp duas e trinta, com início às 14h30 e ingressos a preço único de R$ 39,60 (valor inteiro), e será transmitida ao vivo no canal de YouTube da Orquestra.

SERVIÇO

05 de dezembro, quinta-feira, 20h30

06 de dezembro, sexta-feira, 14h30 — Concerto Digital

07 de dezembro, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271; e R$ 39,60 [Osesp duas e trinta] (valores inteiros)

Bilheteria (INTI): neste link | (11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Estacionamento: R$ 35,00 (noturno e sábado à tarde) | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.