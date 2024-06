Osesp com Thierry Fischer e violinista Daniel Lozakovich na Sala São Paulo esta semana

O ano de 2024 marca as celebrações dos 70 anos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, além dos 30 anos de atividades do Coro da Osesp e dos 25 anos da Sala São Paulo – a casa da Osesp, dos Coros e de seus Programas Educacionais, inaugurada em 1999 no edifício onde antes funcionava a Estrada de Ferro Sorocabana.

Entre quarta (26/jun) e sexta-feira (28/jun), a Osesp toca mais uma obra do compositor Johannes Brahms (1833-1897) como parte do Ciclo Brahms, um dos eixos temáticos da Temporada 2024: a Sinfonia nº 4 em mi menor. Também serão apresentados, neste programa, as Bachianas Brasileiras nº 1, do mestre brasileiro Heitor Villa-Lobos, e o Concerto para violino nº 3 em si menor, do francês Camille Saint-Saëns – este com o jovem prodígio sueco Daniel Lozakovich. O Diretor Musical e Regente Titular da Osesp, Thierry Fischer, estará novamente no pódio. Originalmente escalada para essas datas, a violinista norte-americana Hilary Hahn não poderá estar conosco na Temporada 2024 por motivos de saúde.

Lembrando que a performance da sexta (28/jun) será transmitida ao vivo no YouTube da Orquestra.

SERVIÇO

26 de junho, quarta-feira, às 20h30

27 de junho, quinta-feira, às 20h30

28 de junho, sexta-feira, às 20h30 – Concerto Digital

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: Entre R$ 39,60 e R$ 271,00 [Osesp, valores inteiros] e gratuito [54º FICJ]

Bilheteria (INTI): neste link

(11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Cartões de crédito: Visa, Mastercard, American Express e Diners.

Estacionamento: R$ 28,00 (noturno e sábado à tarde) e R$ 16,00 (sábado e domingo de manhã) | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.