Osasco recebe o Diversão em Cena com “O Grande Tesouro”

Osasco recebe no domingo, dia 18 pelo Diversão em Cena, o show teatral “O Grande Tessouro” de Márcio Araújo, um dos criadores do Cocoricó, que apresenta traz seu novo trabalho interativo, com 10 músicas e 10 bonecos, para toda a família. Uma divertida caça ao tesouro, com personagens do folclore brasileiro, a ajuda do público e dos músicos, o gato Farrapo e ainda, animais da fauna brasileira. Promovido pela Belgo Arames e Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

No desenrolar da aventura, as personagens acabam revelando que o “grande tesouro” é o nosso próprio planeta, casa de todos nós: humanos, bichos, plantas e seres encantados; e que é para já o despertar da consciência tão necessária para que possamos viver em harmonia e equilíbrio.

Os bonecos são de Márcio Pontes (o mesmo artista que criou os bonecos do espetáculo “Que Monstro te Mordeu”), Naná Lavander (do Cocoricó e Ilha Ra Tim Bum).

A banda é composta por músicos que já acompanham Márcio em outros projetos e que trazem toda sua versatilidade e criatividade para o show. Gabriel Moreira(voz, guitarra, violão, flauta transversal e saxofone), Breno Barros (voz, contrabaixo e cavaquinho), Marcelino Ziggy (voz, bateria e percussões) e Márcio Araújo (voz solo, violão e ukulelê). Além da atriz, cantora e manipuladora de bonecos Daniela Schitini.

FICHA TÉCNICA

Criação – Márcio Araújo

Texto e direção – Márcio Araújo

Assistência de direção – Matilde Mateus Meneses

Músicas – Tato Fischer, J. Albuquerque, Miguel Briamonte e Márcio Araújo

Elenco – Márcio Araújo, Gabriel Moreira, Breno Barros, Marcelino Ziggy e Daniela Schitini

Bonecos – Márcio Pontes, Naná Lavander e Márcio Araújo

Figurinos e adereços – Márcio Araújo

Cenário – Nani Brisque

Projeto de Luz – Pitty Santana

Operação de Luz – Gui Nicoeltti

Contrarregra – Arthur Gerizani

Produção – Adriana Gerizani

Fotos – Niuder Radínski

Produção Executiva – Márcio Araújo

Administração – Matilde Mateus Meneses

Produção – Marujo Produções

Fotos de Niuder Radínski

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Márcio Araújo em O Grande Tesouro (Marujo Produções Artísticas)

18 de agosto, domingo, 16h.

Local: Teatro Municipal Glória Giglio

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.533, Vila Campesina, Osasco, SP

50 minutos

LIVRE para todas as idades