Osasco recebe espetáculo musical gratuito de Paulo Tatit e Trupe Trupé

A importância do brincar é o ponto de partida de Siricutico – Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena, espetáculo músico-teatral fruto da parceria de dois dos artistas brasileiros mais queridos do público infantil, Paulo Tatit, um dos fundadores da Palavra Cantada, e Filipe Edmo, fundador da Trupe Trupé. A montagem faz apresentação única e gratuita dia 20 de setembro, sexta-feira, às 14h, no CEU Saramago em Osasco.

Em Siricutico – Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena, que já fez apresentações em 2022, agora volta repaginado com novas cenas e brincadeiras, a plateia acompanha a história de Flor, uma menina que só brincava dentro de casa. Um dia, Flor ganha de presente uma boneca, que para sua surpresa ganha vida e passa a ensinar muitos outros jeitos de brincar. A boneca então convida a menina a aproveitar essas brincadeiras no quintal, ao ar livre, levando-a a novas descobertas.

Além de Osasco, a montagem que já passou por Rio de Janeiro, Brasília, Campinas, Campos do Jordão, Santos e pela capital paulista na temporada anterior agora chega, em nova temporada pelo Estado de São Paulo, às cidades de Mairiporã, Jundiaí, Taboão da Serra, Mongaguá e novamente pela capital. Siricutico – Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena é derivado do projeto Siricutico: Corpo e Brincadeira [www.siricuticooficial.com.br], uma plataforma online com clipes de brincadeiras inéditas inventadas a partir das canções da dupla. Ao todo, são 15 vídeos, em que Paulo, Filipe e crianças de diferentes idades brincam de roda, de pegar, de pular corda, dançam, cantam e pintam.