Os Quebradeiras lançam “Finge que vai, mas não vai”

Mestres em criar hits e coreografias, Os Quebradeiras lançam para o Carnaval o single “Finge que vai, mas não vai”. A energia contagiante do beat produzido por DJ 2F, GQ e Lorin, promete colocar todo mundo pra dançar. O refrão traz os versos chicletes: “Essa vai para vovó, pra sobrinha e pro papai / Finge que vai, mas não vai / Finge que vai, mas não vai / Vai jogando pro lado, pra frente e pra trás / Finge que vai, mas não vai”. O lançamento chega pela Mousik nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, nas plataformas de música. Pegando carona nesse ritmo de verão e folia, o grupo planeja soltar mais dois singles inéditos até o Carnaval.

Após viralizarem organicamente com criativos vídeos de coreografias e conquistarem milhões de plays, Gustavinho, LC Quebradeira, RK e Zelé, deram importantes passos em suas trajetórias. Em 2024 lançaram o primeiro EP da carreira “Cê Quebra”, com distribuição pela Believe, além de se apresentarem como atrações especiais no Rock in Rio 2024, nos shows de Dennis DJ (Palco Favela) e MC Cabelinho (Palco Sunset). No mesmo ano, o grupo foi convidado pela cantora Anitta para participar da sua turnê na Europa, onde os meninos se apresentaram em shows em Milão, Paris e Londres.

Confira o lançamento: