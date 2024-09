Os Quebradeiras participam do show de MC Cabelinho nesta sexta (13)

Da periferia de Niterói para o maior festival de música do mundo! Os Quebradeiras fazem a sua estreia no Rock in Rio nesta sexta-feira (13) em uma participação especial no show do MC Cabelinho.

Os meninos, que já viralizaram mundo afora dançando em diversos pontos turísticos com as famosas sandálias da Kenner, preparam uma entrada triunfal. O show começa a partir as 22h45.

Ainda celebrando o recente sucesso da também participação especial na turnê da Anitta na Europa, onde Gustavinho, LC Quebradeira, RK e Zelé se apresentaram em Paris, Londres e Milão, e após assinarem contrato com a líder em distribuição digital global, a Believe, Os Quebradeiras, artistas da Mousik, se preparam para lançar em breve o primeiro álbum da carreira.

