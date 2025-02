Oruam é alvo de operação policial

Na manhã desta quarta-feira, 26, a Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação direcionada ao rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam. A ação se deu na residência do artista, localizada no bairro Joá, na Zona Oeste da cidade, onde os agentes conseguiram recapturar um foragido da Justiça acusado de envolvimento com organização criminosa.

É importante ressaltar que esta operação não está conectada ao incidente ocorrido na semana anterior, quando Oruam foi detido por realizar manobras perigosas na Barra da Tijuca. O foco da investigação atual remete a um episódio que aconteceu no final do ano passado, onde o rapper é suspeito de efetuar disparos em um condomínio em Igaratá, São Paulo.

A ação policial envolveu a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e foi realizada com mandados de busca e apreensão emitidos pela Justiça da cidade de Santa Isabel, também em São Paulo. Além do rapper, sua mãe, Márcia Nepomuceno, também está sob investigação.

As apurações indicam que o filho do conhecido traficante Marcinho VP teria disparado uma arma de fogo no dia 16 de dezembro do ano passado. Em decorrência deste fato, as autoridades judiciais determinaram a busca pela arma utilizada no crime.